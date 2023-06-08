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Малком: российские игроки «Зенита» могут стать чемпионами и без легионеров

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Нападающий «Зенита» Малком оценил шансы российских игроков команды выиграть чемпионат России без иностранных футболистов.
Малком: российские игроки «Зенита» могут стать чемпионами и без легионеров
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В «Зените» собраны сильнейшие российские игроки РПЛ. И даже если представить, что клуб вдруг покинут все иностранные футболисты, то ничего не изменится. Россиянам точно по силам завоевать золото и стать чемпионами страны», — цитирует Малкома «Спорт-экспресс».

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах лиги и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» Малком стал чемпионом России.

Ранее Малком прокомментировал получение российского паспорта.

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