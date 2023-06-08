Малком — о паспорте России: круто, что получаешь признание от страны

Бразильский нападающий «Зенита» Малком прокомментировал получение российского паспорта.

«Я очень благодарен за возможность получить гражданство России и рад, что представился такой шанс. Круто, что получаешь признание от страны, в которой ты играешь и живёшь», — цитирует Малкома «Спорт-Экспресс».

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах лиги и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету девять результативных передач. Он пропустил три заключительных матча «Зенита» в РПЛ.

Ранее игроки РПЛ признали Малкома лучшим футболистом лиги в сезоне-2022/23.