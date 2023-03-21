Путин пригласил китайских спортсменов посетить весной 2024 года «Игры будущего» в Казани
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Конечно, ждём делегацию китайских спортсменов весной следующего года в Казани на первом международном мультиспортивном турнире «Игры будущего» по инновационным видам спорта», — сказал Путин.
Он пояснил, что в этих соревнованиях «физическая активность сочетается с цифровыми и научными элементами».
«Речь идёт о весьма перспективной, привлекающей молодежь инициативе, которую мы могли бы вместе продвигать с китайскими друзьями», — отметил Путин.
Президент также обратил внимание, что Россия предложила Китаю выступить хозяевами и организаторами вторых «Игр будущего», которые могут пройти уже в КНР.
Ранее руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров рассказал о развитии своего проекта.