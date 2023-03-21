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Путин пригласил китайских спортсменов посетить весной 2024 года «Игры будущего» в Казани

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Президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал о планах сотрудничества с Китаем в сфере спорта.
Путин пригласил китайских спортсменов посетить весной 2024 года «Игры будущего» в Казани
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Конечно, ждём делегацию китайских спортсменов весной следующего года в Казани на первом международном мультиспортивном турнире «Игры будущего» по инновационным видам спорта», — сказал Путин.

Он пояснил, что в этих соревнованиях «физическая активность сочетается с цифровыми и научными элементами».

«Речь идёт о весьма перспективной, привлекающей молодежь инициативе, которую мы могли бы вместе продвигать с китайскими друзьями», — отметил Путин.

Президент также обратил внимание, что Россия предложила Китаю выступить хозяевами и организаторами вторых «Игр будущего», которые могут пройти уже в КНР.

Ранее руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров рассказал о развитии своего проекта.

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