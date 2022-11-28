В Казани прошли первые в истории гибридные соревнования по Mortal Kombat 11 и MMA

В Казани в рамках Фиджитал Игр прошли первые в истории гибридные соревнования по Mortal Kombat 11 и MMA.

Пары бойцов, определённые жеребьёвкой, выходили в октагон, где их уже ждали джойстики и MorTal Kombat. После виртуального сражения видеокуб с игровой станцией поднимался над октагоном, а спортсмены приступали к боям по правилам ММА.

Победительницей фиджитал-турнира стала команда MK TEAM, за которую выступали боец смешанных единоборств Хабиб Jitser Магомедов и действующий боец лиги Eagle Fighting Championship Анзор Hunter Абжамов из Республики Дагестан.

Триумфаторы соревнований получили трофей Phygital Flame и призовые в размере 700 тыс. рублей.

Программа Фиджитал Игр продолжится турниром по хоккею (NHL 22 + хоккей 3 + 3).

Ранее казанская команда Ek-ALGA выиграла первые в истории соревнования по фиджитал-гонкам.