Казанская команда Ek-ALGA выиграла первые в истории соревнования по фиджитал-гонкам

В Казани прошли гонки нового формата с прохождением физических заездов на картинге и цифровых на базе симулятора Assetto Corsa.

Фиджитал-гонки прошли в виде эстафеты команд, которым нужно было пройти 20 кругов в заезде на картинге и десять виртуальных кругов на базе симулятора Assetto Corsa. Всего в соревнованиях участвовало восемь команд.

Победительницей фиджитал-гонок стала команда Ek-ALGA, за которую выступали Борис Гарифуллин и Михаил Стаценко, на втором месте расположились участники K.N. Racing Ярослав Шевырталов и Максим Солдатов. На третьем — команда SMP Racing с Романом Шараповым и победителем гонок «Формулы-3» Александром Смоляром.

Бывший гонщик «Формулы-1» и победитель ралли «Шёлковый путь» — 2022 Никита Мазепин лично поздравил победителей, а также сам принял участие в соревнованиях.

Ранее Мазепин заявил, что планирует вернуться в «Формулу-1».