Свёнтек прокомментировала победу над Касаткиной в первом матче Итогового турнира WTA

Первая ракетка мира полячка Ига Свёнтек высказалась о победе над россиянкой Дарьей Касаткиной на старте Итогового турнира WTA.

«Чем я больше всего довольна? Началом. У меня было чувство, что я могу играть агрессивно. Я рада, что мне довольно быстро удалось освоиться с условиями», — сказала Свёнтек после матча.

Касаткина уступила Свёнтек со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

В группе Касаткиной и Свёнтек также выступают американка Кори Гауфф и француженка Каролин Гарсия.

Ранее Андрей Рублёв одержал победу над американцем Джоном Иснером и вышел в третий круг турнира в Париже.