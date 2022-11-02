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Свёнтек прокомментировала победу над Касаткиной в первом матче Итогового турнира WTA

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Первая ракетка мира полячка Ига Свёнтек высказалась о победе над россиянкой Дарьей Касаткиной на старте Итогового турнира WTA.
Свёнтек прокомментировала победу над Касаткиной в первом матче Итогового турнира WTA
  • Gettyimages.ru

«Чем я больше всего довольна? Началом. У меня было чувство, что я могу играть агрессивно. Я рада, что мне довольно быстро удалось освоиться с условиями», — сказала Свёнтек после матча.

Касаткина уступила Свёнтек со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

В группе Касаткиной и Свёнтек также выступают американка Кори Гауфф и француженка Каролин Гарсия.

Ранее Андрей Рублёв одержал победу над американцем Джоном Иснером и вышел в третий круг турнира в Париже.

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