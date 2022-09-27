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Агент Сафонов заявил, что его клиенты не получали повестки, но уклоняться они не будут

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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что на данный момент никто из его клиентов не получал повестку о мобилизации.
Агент Сафонов заявил, что его клиенты не получали повестки, но уклоняться они не будут
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

«Из моих игроков никто не будет уклоняться, но пока повестки не приходили. Если кому-то придёт, наверное, мне позвонят. Государство регулирует — у кого отсрочки, кто должен идти, а кто нет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом и казанского «Ак Барс — Динамо» Иван Максимов рассказал, что в военкомате ему сообщили, что он не подходит под частичную мобилизацию.

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