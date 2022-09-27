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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом не будет мобилизован

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом и казанского «Ак Барс-Динамо» Иван Максимов рассказал, что в военкомате ему сообщили, что он не подходит под частичную мобилизацию.
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом не будет мобилизован

«Я сходил в военкомат, там взяли мои документы, посмотрели и сказали, что не подхожу под мобилизацию. В клубе спрашивали о ситуации, для руководства было важно, чтобы главный тренер продолжал работу. Завтра уже буду в Казани», — приводит слова Максимова «Матч ТВ».

27 сентября Максимов рассказал, что получил повестку. Он отметил, что после того, как он рассказал об этом матери, её госпитализировали с инсультом.

Ранее чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал о реакции матери на повестку, которую он получил из военкомата.

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