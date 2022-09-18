военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Цорн: в «Локомотиве» довольны игрой Игнатьева

Короткая ссылка
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил выступление нападающего Ивана Игнатьева в сезоне-2022/23.
Цорн: в «Локомотиве» довольны игрой Игнатьева
  • РИА Новости

«Игнатьевым мы довольны. Вопросов к нему нет. У него есть опция продления на следующий год. По этому вопросу мы решим ближе к следующему лету. Пока, как он себя показывает, я доволен», — цитирует Цорна «Матч ТВ».

Московский клуб и Игнатьев 21 июля заключили соглашение на один год с возможностью пролонгации ещё на два. 23-летний форвард в девяти матчах РПЛ забил три мяча (все в игре с «Оренбургом») и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Локомотив» благодаря голу Соболева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить