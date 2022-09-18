Цорн: в «Локомотиве» довольны игрой Игнатьева
- РИА Новости
«Игнатьевым мы довольны. Вопросов к нему нет. У него есть опция продления на следующий год. По этому вопросу мы решим ближе к следующему лету. Пока, как он себя показывает, я доволен», — цитирует Цорна «Матч ТВ».
Московский клуб и Игнатьев 21 июля заключили соглашение на один год с возможностью пролонгации ещё на два. 23-летний форвард в девяти матчах РПЛ забил три мяча (все в игре с «Оренбургом») и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Локомотив» благодаря голу Соболева.