Цорн: в «Локомотиве» довольны игрой Игнатьева

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил выступление нападающего Ивана Игнатьева в сезоне-2022/23.

«Игнатьевым мы довольны. Вопросов к нему нет. У него есть опция продления на следующий год. По этому вопросу мы решим ближе к следующему лету. Пока, как он себя показывает, я доволен», — цитирует Цорна «Матч ТВ».

Московский клуб и Игнатьев 21 июля заключили соглашение на один год с возможностью пролонгации ещё на два. 23-летний форвард в девяти матчах РПЛ забил три мяча (все в игре с «Оренбургом») и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Локомотив» благодаря голу Соболева.