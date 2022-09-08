Тарпищев — о поражении Рублёва в 1/4 US Open: он потерял форму от перегрузки

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение россиянина Андрея Рублёва от американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2022.

«Рублёв потерял форму от перегрузки. Играл очень просто, а Тиафо выглядел очень хорошо тактически, покрывал весь корт. Нервной системы у Андрея не осталось», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Он также заявил, что у Андрея не было плана Б, однако, даже если бы он был, россиянин не смог бы привести его в исполнение.

Рублёв проиграл Тиафо со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6.

US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее сообщалось, что Рублёв не смог сдержать эмоций во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата США 2022 года с Тиафо.