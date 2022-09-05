военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент Щенникова рассказал, когда футболист вернётся в общую группу

Короткая ссылка
Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал, когда защитник ЦСКА Георгий Щенников возобновит полноценные тренировки.
Агент Щенникова рассказал, когда футболист вернётся в общую группу
  • Gettyimages.ru

«Георгий уже близок к возвращению. Он с июля тренировался с болевыми ощущениями. Сейчас Щенников хорошо себя чувствует. По ощущениям ещё максимум неделя, и он сможет вернуться в общую группу», — цитирует Щенникова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что футболист быстро набирает физическую форму. По его словам, игрок соскучился по футболу и хочет быстрее вернуться на поле.

У футболиста выявили воспаление сухожилия. Защитник не принимал участия в восьми турах чемпионата России.

Ранее белорусский форвард Илья Шкурин приостановил контракт с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить