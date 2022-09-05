Агент Щенникова рассказал, когда футболист вернётся в общую группу

Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал, когда защитник ЦСКА Георгий Щенников возобновит полноценные тренировки.

«Георгий уже близок к возвращению. Он с июля тренировался с болевыми ощущениями. Сейчас Щенников хорошо себя чувствует. По ощущениям ещё максимум неделя, и он сможет вернуться в общую группу», — цитирует Щенникова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что футболист быстро набирает физическую форму. По его словам, игрок соскучился по футболу и хочет быстрее вернуться на поле.

У футболиста выявили воспаление сухожилия. Защитник не принимал участия в восьми турах чемпионата России.

Ранее белорусский форвард Илья Шкурин приостановил контракт с ЦСКА.