Шкурин приостановил контракт с ЦСКА

Белорусский форвард Илья Шкурин воспользовался правилом Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт с ЦСКА.

Нападающий приостановил соглашение с армейским клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке, сообщается на официальном сайте клуба.

5 сентября польский «Ракув», который арендовал Шкурина у московской команды, расторг контракт с футболистом по обоюдному согласию.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее сербский защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что не приостановит контракт с московским клубом, даже если его пригласят в «Манчестер Сити».