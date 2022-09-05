Шкурин приостановил контракт с ЦСКА
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Нападающий приостановил соглашение с армейским клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке, сообщается на официальном сайте клуба.
5 сентября польский «Ракув», который арендовал Шкурина у московской команды, расторг контракт с футболистом по обоюдному согласию.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее сербский защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что не приостановит контракт с московским клубом, даже если его пригласят в «Манчестер Сити».