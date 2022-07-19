Мантуан заявил, что готов отдать жизнь за «Зенит»

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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал свой переход в санкт-петербургский клуб.
Мантуан заявил, что готов отдать жизнь за «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Ricardo Moreira/Keystone Press Agency

«Рад присоединиться к лучшему клубу России. Обещаю, что покажу лучшее, на что способен, и буду отдавать все силы на поле в этой футболке. Скажу, что в Петербург приехал бразилец, который отдаст жизнь на поле ради «Зенита»!» — сказал Мантуан в интервью на сайте команды.

Футболист также заявил, что, когда его агент рассказал о варианте переехать в Петербург, он сразу согласился попробовать свои силы в этом клубе и добиться с ним высот.  

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Куарежмы да Силвы и атакующего полузащитника Мантуана.

Мантуан получил травму в матче Кубка Либертадорес. «Коринтианс» проводил встречу с «Бока Хуниорс» в рамках 1/8 финала Кубка. Игрок был вынужден покинуть поле в начале второго тайма.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Коринтианс» согласовали аренду Мантуана.

 

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