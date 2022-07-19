«Зенит» объявил об аренде Мантуана из «Коринтианс»

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«Зенит» и «Коринтианс» согласовали аренду полузащитника Густаво Мантуана.
«Зенит» объявил об аренде Мантуана из «Коринтианс»
  • globallookpress.com
  • © Marco GalvÃ£O/Keystone Press Agency

Хавбек выступит на правах аренды до конца сезона-2022/23, а затем «Зенит» получит право на выкуп бразильца, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что игрок выбрал 31-й игровой номер.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Куарежмы да Силвы и атакующего полузащитника Мантуана.

Мантуан получил травму в матче Кубка Либертадорес. «Коринтианс» проводил встречу с «Бока Хуниорс» в рамках 1/8 финала Кубка. Игрок был вынужден покинуть поле в начале второго тайма.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник «Зенита» Вендел подпишет с клубом долгосрочный контракт.

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