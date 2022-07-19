«РБ-Спорт»: Вендел продлит контракт с «Зенитом» до 2027 года

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Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел подпишет с клубом долгосрочный контракт.
«РБ-Спорт»: Вендел продлит контракт с «Зенитом» до 2027 года
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Вендел продлит соглашение с «Зенитом» до 2027 года, об этом сообщает «РБ Спорт».

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых. Контракт 24-летнего футболиста с «Зенитом» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €19 млн.

Ранее гендиректор «Зенита» опроверг информацию, что Мантуан отказался подписывать контракт с клубом.

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