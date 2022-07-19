Гендиректор «Зенита» опроверг информацию, что Мантуан отказался подписывать контракт с клубом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что полузащитник Густаво Мантуан отказался подписывать контракт с клубом.

«Действительно ли Мантуан отказался подписывать контракт? Нет. Он проходит дополнительное обследование», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Куарежмы да Силвы и атакующего полузащитника Мантуана.

Мантуан, арендованный «Зенитом», получил травму в матче Кубка Либертадорес. «Коринтианс» проводил встречу с «Бока Хуниорс» в рамках 1/8 финала Кубка. Игрок был вынужден покинуть поле в начале второго тайма.

Ранее «Зенит» объявил об аренде вратаря Ивана с правом выкупа.