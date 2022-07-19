«Зенит» объявил об аренде вратаря Ивана с правом выкупа

«Зенит» объявил о том, что вратарь «Коринтианс» Иван Куарежма присоединился к команде из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Уточняется, что российский клуб арендовал бразильца на один год с правом выкупа.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Куарежмы да Силвы и атакующего полузащитника Мантуана.

Мантуан, арендованный «Зенитом», получил травму в матче Кубка Либертадорес. «Коринтианс» проводил встречу с «Бока Хуниорс» в рамках 1/8 финала Кубка. Игрок был вынужден покинуть поле в начале второго тайма.

Куарежма перешел в «Коринтианс» в январе 2022 года. Голкипер пропустил два мяча в трёх матчах за клуб и одну встречу отыграл на ноль.

Ранее в «Зените» прокомментировали информацию о продлении контракта с Венделом.