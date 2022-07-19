В «Зените» прокомментировали информацию о продлении контракта с Венделом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о продлении контракта с Венделом.

«Правда ли, что «Зенит» продлил контракт с Венделом? В процессе», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что переговоры между «Фламенго» и «Зенитом» по трансферу Вендела зашли в тупик.

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых. Контракт 24-летнего футболиста с «Зенитом» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €19 млн.

Ранее сообщалось, что Вендел продлит контракт с «Зенитом».