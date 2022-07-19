Источник: Вендел продлит контракт с «Зенитом»

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Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел в ближайшее время примет предложение российского клуба о продлении контракта.
Источник: Вендел продлит контракт с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в социальных сетях.

Уточняется, что 24-летний футболист отклонит предложение «Фламенго», который планировал взять его в аренду.

СМИ сообщали, что переговоры между «Фламенго» и «Зенитом» по трансферу Вендела зашли в тупик.

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых. Контракт 24-летнего футболиста с «Зенитом» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €19 млн.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал состав «Зенита» при Спаллетти и Виллаш-Боаше сильнейшим в истории клуба.

 

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