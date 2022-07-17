Sport24: переговоры между «Фламенго» и «Зенитом» по трансферу Вендела зашли в тупик

Переговоры между «Фламенго» и «Зенитом» по поводу перехода полузащитника санкт-петербургского клуба Вендела зашли в тупик.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник, в обсуждении нет прогресса и ясности, поскольку руководство «Фламенго» сомневается в успехе трансфера футболиста, а «Зенит» не планирует отпускать игрока.

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых. Контракт 24-летнего футболиста с «Зенитом» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €19 млн.

Ранее Вендел стал автором первого гола в стартовавшем сезоне РПЛ.