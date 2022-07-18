Семак назвал состав «Зенита» при Спаллетти и Виллаш-Боаше сильнейшим в истории клуба

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о составе петербургского клуба под руководством Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша.
Семак назвал состав «Зенита» при Спаллетти и Виллаш-Боаше сильнейшим в истории клуба
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Тот состав, который был у Спаллетти и Виллаш-Боаша, был одним из самых сильных в истории клуба», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он также заявил, что для команды не важно, сколько она выиграла наград. По его словам, клуб старается думать о том, как выиграть следующий матч.

Напомним, что при Семаке команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России в четвёртый раз подряд и восьмой — в истории. Также «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Семак подписал новый контракт с «Зенитом».

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