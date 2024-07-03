Муфтий Салимов: решение о запрете никаба вынесут после приведения примеров

Итоговое решение муфтията Дагестана о локальном запрете на ношение никаба будет вынесено после приведения примеров случаев запрета, прописанных в шариате.

Об этом заявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.

«Все с огромным нетерпением ждали фетву, и это ожидание стало причиной невнимательного прочтения опубликованного текста. Судя по заголовкам некоторых пабликов, они не до конца уловили суть последней публикации о фетве», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Салимова, в дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате.

«Согласно именно этой информации будет вынесено итоговое решение Муфтията РД о локальном запрете на ношение никаба», — добавил Салимов.

Ранее сообщалось, что в Дагестане вынесут решение о запрете ношения никаба.

Позже Муфтият Дагестана не нашёл веских оснований для всеобщего запрета никаба.