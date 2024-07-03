RT в Telegram
Подпишись

ФСБ задержала жителя Приморья за передачу ГУР Украины данных об уязвимых местах

Короткая ссылка
Житель Приморья арестован по обвинению в передаче ГУР Украины данных об уязвимых местах на железной дороге.

Об этом сообщает региональное погрануправление ФСБ, передаёт РИА Новости.

По данным ведомства, обвиняемый оказывал консультационную помощь ГУР Министерства обороны Украины путём передачи сведений об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта.

Отмечается, что ему грозит до 20 лет лишения свободы. 

Ранее СК возбудил дело против подростка за диверсию в Калужской области.

Также ФСБ пресекла деятельность жителя Челябинска, направленную против безопасности России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить