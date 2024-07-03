ФСБ задержала жителя Приморья за передачу ГУР Украины данных об уязвимых местах

Житель Приморья арестован по обвинению в передаче ГУР Украины данных об уязвимых местах на железной дороге.

Об этом сообщает региональное погрануправление ФСБ, передаёт РИА Новости.

По данным ведомства, обвиняемый оказывал консультационную помощь ГУР Министерства обороны Украины путём передачи сведений об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта.

Отмечается, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее СК возбудил дело против подростка за диверсию в Калужской области.

Также ФСБ пресекла деятельность жителя Челябинска, направленную против безопасности России.