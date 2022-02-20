Сход Непряевой, слёзы Загитовой, отказ Федотова и тренировка Большунова: чем запомнился последний день Игр

| Борислав Головин

В заключительный день Олимпиады российские спортсмены завоевали одну медаль. Мужская сборная России по хоккею в решающем матче уступила Финляндии. Эмоционально поражение восприняла фигуристка Алина Загитова, которая после финальной сирены не сдержала слёз. Лыжница Наталья Непряева сошла с дистанции в марафоне. Её соотечественница Татьяна Сорина показала пятое время. А Александр Большунов перед церемонией закрытия в качестве тренировки пробежал 30 км на лыжах.

Второе место по числу медалей

В заключительный день Олимпиады всё внимание отечественных болельщиков оказалось приковано к финалу мужского хоккейного турнира между сборными России и Финляндии. К сожалению, «красной машине», вопреки прогнозу RT, не удалось защитить титул, взятый в Пхёнчхане. Она потерпела поражение со счётом 1:2.

В целом российские спортсмены выступили чуть хуже, чем мы предполагали. Согласно довольно смелым подсчётам, в их активе должно быть 39 медалей (10 — 12 — 17). Однако удалось завоевать 32 (6 — 12 — 14). Самый заметный недобор зафиксирован по части золота. По количеству наград высшей пробы страна заняла только шестое место, зато по общему — второе, уступив только недосягаемой Норвегии (16 — 8 — 13). Позади остались Германия, США, Китай, Швеция, Нидерланды. Параллельно получилось установить новый национальный рекорд. На домашних Играх в Сочи команда 29 раз поднималась на подиум.

Финишный рывок Ступак и седьмая строчка Гайтюкевича

Могли россияне побороться за попадание в первую тройку и в женском лыжном марафоне. Однако завершить Олимпиаду на мажорной ноте у них не получилось. Лидер сборной и двукратный призёр ОИ в Пекине Наталья Непряева сошла уже на первом круге и, по словам тренера коллектива Юрия Бородавко, сразу уехала со стадиона.

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В её отсутствие порадовала только Татьяна Сорина. Всю гонку она держалась в топ-10, а на последнем километре совершила впечатляющий рывок, едва не вырвав бронзу у Кертту Нисканен, и показала пятое время. Тяжёлые погодные условия не помешали одержать третью победу в Китае Терезе Йохауг, для которой этот старт стал последним в карьере на ОИ. Она более чем на полторы минуты опередила американку Джессику Диггинс. Что касается других россиянок, то Мария Истомина финишировала девятой, Анастасия Рыгалина — 17-й.

В соревновании четвёрок у мужчин в бобслее экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова после первого дня расположились на седьмом и восьмом местах соответственно и практически потеряли надежду на медали. В воскресенье улучшить своё положение не удалось. Оба остались на занятых позициях.

«Считаю, в целом на Олимпиаде мы показали неплохой результат. После двоек я сильно расстроился, а сейчас понимаю: сезон получился очень сложным. В начале думал только, чтобы отобраться на Олимпиаду, а сейчас, получается, не совсем рад занятым местам», — приводит слова Гайтюкевича ТАСС.

Основное же сражение развернулось между немцами Франческо Фридрихом и Йоханнесом Лохнером. Фридрих после первой попытки уступал, но затем захватил лидерство и методично наращивал отрыв от соотечественника. В результате он во второй раз стал абсолютным триумфатором Олимпиады и подтвердил свою мощь. И в Пхёнчхане, и в Пекине Франческо взял всё возможное золото, отпраздновав победы как в двойках, так и в четвёрках. Разве что в первой дисциплине в Южной Корее медали пришлось поделить с канадцем Джастином Криппсом, показавшим аналогичное время.

А организация заключительного вида в горнолыжном спорте оказалась сопряжена с серьёзными трудностями. Изначально командные соревнования должны были пройти накануне, но из-за сильного ветра их перенесли на воскресенье. В последний день Олимпиады погодные условия не особо улучшились, но выбора у участников не было.

К сожалению, россияне, как и предполагалось, удивить не смогли. Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова, Александр Андриенко и Иван Кузнецов вылетели на первой же стадии, в 1/8 финала, уступив Италии (1:3). До большого финала, справившись со всеми сложностями, добрались Австрия и Германия. На этот раз удача немцам не улыбнулась. Они потерпели поражение, поскольку Эмма Айхер не сумела завершить свою попытку. Бронза досталась норвежской четвёрке, которая в малом финале опередила США.

Атлеты из Великобритании завоевали на Олимпиаде в Китае всего две медали, и обе — в кёрлинге. Мужская и женская сборные страны произвели фурор и синхронно добрались до финала. Вот только представители сильного пола порадовать болельщиков не сумели и в напряжённом матче уступили Швеции в экстра-энде.

Зато девушки не оставили шансов Японии. Японки в Пхёнчхане впервые в истории поднялись на пьедестал ОИ, а спустя четыре года заняли вторую строчку. Однако бросить перчатку британкам не вышло. Команда под руководством скипа Ив Мюрхед не оставила им шансов — 10:3. Для представительниц Туманного Альбиона это золото стало вторым. 20 лет назад они отпраздновали победу в Солт-Лейк-Сити.

Признание Яковлева и отравление Диггинс

Главной темой заключительного дня, разумеется, стал финал хоккейного турнира у мужчин. После его окончания IIHF назвала символическую сборную соревнований, в которую попал только один россиянин — защитник Егор Яковлев. При этом не нашлось в ней места вратарю Ивану Федотову, который пропустил лишь девять шайб, оформил два шатаута и совершил три сейва в послематчевой серии буллитов в полуфинале со Швецией. По мнению организаторов, ярче проявил себя словак Патрик Рыбар.

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Удивительно, что «рыцари Татры», впервые в истории завоевавшие олимпийские медали, оказались представлены в символической команде стразу тремя исполнителями. Причём 17-летний нападающий Юрай Слафковски был признан MVP.

Впрочем, это решение совсем не удивляет. Тренерский штаб не побоялся включить юного форварда в заявку, и он произвёл в Пекине фурор. В семи матчах Слафковски забросил семь шайб, в том числе две шведам в битве за третье место. Это помогло ему стать лучшим снайпером ОИ с отрывом в два гола от ближайшего преследователя.

А от поражения «красной машины» едва ли не больше всех расстроилась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Девушка после финальной сирены не сдержала слёз.

Не меньше был огорчён и Федотов. Получив свою серебряную медаль на церемонии награждения, вратарь тут же снял её. Чуть позже, когда эмоции улеглись, голкипер признался, что рассчитывал на награду другого достоинства.

«Мы заслужили её, принесли трудом и потом. Но тяжёло принять, что она не золотого отлива, а серебряного. Тяжело с самим собой согласиться. Я максималист. Безусловно, надену её и наслажусь этим моментом, но позже», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Если хоккеисты хотя бы играли на закрытых площадках, то представителям других видов пришлось куда сложнее. Так, лыжники в заключительные дни боролись с сильным ветром. Некоторым не повезло вдвойне. Например, Йоханнес Клебо подцепил ротавирусную инфекцию, а американка Джессика Диггинс вышла на марафон с отравлением, что, однако, не помешало ей взять серебро. В итоговом протоколе она уступила только Йохауг.

«Это была одна из самых тяжёлых гонок за всю мою жизнь. Особенно потому, что за 30 часов до её начала я отравилась. Из-за этого мне казалось, что на финишной черте я просто умру. На последних 17 км в ногах у меня начались судороги. Не знаю, как добралась до финиша, но это было потрясающе. <…> Когда было совсем тяжело, все просто дышали вместе со мной», — приводит слова спортсменки Boston Globe.

А вот Александру Большунову всё нипочём. После тяжелейшего масс-старта накануне трёхкратный чемпион Игр в Пекине, по словам Бородавко, в воскресенье пробежал на лыжах ещё 30 км. Вероятно, таким образом спортсмен готовился к церемонии закрытия Олимпиады, на которой пронёс флаг России.