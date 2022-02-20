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Бородавко подвёл итоги выступления российских лыжниц в марафоне на ОИ

20.02.2022, 08:27 |

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о выступлении отечественных спортсменок в марафоне на 30 км на Олимпиаде.

«Татьяна Сорина была в шаге от медали. На финишной прямой силы покинули её, не смогла побороться. Обидно, что был такой шанс, который мы не смогли использовать. Но было очень близко. Был шанс завоевать бронзу», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Он также назвал отличным результатом девятое место Марии Истоминой и выразил надежду на дальнейший прогресс лыжницы.

Сорина заняла пятое место с отставанием от лидера 2 минуты 37,2 секунды. Причём Татьяна уступила завоевавшей бронзу финке Кертту Нисканен менее четырёх секунд.

Ранее сообщалось, что норвежка Тереза Йохауг выиграла лыжный марафон на Олимпиаде.

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