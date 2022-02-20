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Список медалистов заключительного дня Олимпиады в Пекине

20.02.2022, 11:21 |

По итогам заключительного, 16-го, дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине были разыграны пять комплектов наград.

Список медалистов заключительного дня Олимпиады в Пекине
  • Gettyimages.ru

Горнолыжный спорт. Командные соревнования.

1. Австрия; 2. Германия; 3. Норвегия.

Кёрлинг. Женщины.

1. Великобритания; 2. Япония; 3. Швеция.

Бобслей. Четвёрки. Мужчины.

1. Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Канди Бауэр и Александер Шюллер (Германия) — 3 минуты 54,30 секунды; 2. Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Кристофер Вебер и Кристиан Расп (Германия) — 3:54,67; 3. Джастин Криппс, Райан Соммер,  и Бен Кокуэлл (Канада) — 3:55,09.

Лыжные гонки. Масс-старт. Свободный стиль. 30 км. Женщины.

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1 час 24 минуты 54 секунды; 2. Джессика Диггинс (США) — 1:26:37,3; 3. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1:27:27,3.

Хоккей. Мужчины.

1. Финляндия; 2. Россия; 3. Словакия.

Ранее министр спорта Олег Матыцин поздравил сборную России по хоккею с серебром Олимпиады в Пекине.

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