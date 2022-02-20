В четырёх секундах от медали: Сорина финишировала пятой в марафоне на Олимпиаде в Пекине

| Екатерина Бредина

Татьяна Сорина заняла пятое место в марафоне на 30 км свободным стилем на Олимпиаде в Пекине. Российская лыжница проиграла бронзовому призёру соревнований финке Кертту Нисканен всего 3,9 секунды. Лидер общего зачёта Кубка мира Наталья Непряева сошла с дистанции после первого круга. Победу в гонке одержала норвежка Тереза Йохауг, которая стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой.

Последней гонкой для лыжников на Олимпиаде в Пекине стал женский марафон на 30 км свободным стилем. Накануне организаторы из-за морозной погоды перенесли начало соревнований на более раннее время, однако, в отличие от мужского старта, сокращать дистанцию не стали. Российские болельщики ждали борьбы за медали от Натальи Непряевой, Татьяны Сориной, Марии Истоминой и Анастасии Рыгалиной.

Безоговорочным фаворитом в воскресенье считалась норвежка Тереза Йохауг. Трёхкратная олимпийская чемпионка, завоевавшая первую награду ещё в Ванкувере в 2010 году, проводила свою последнюю в карьере гонку на Играх и, конечно же, была настроена завоевать ещё одно золото. С первых метров она пошла вперёд, стараясь убежать от остальных.

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Догонять спортсменку бросились американка Джессика Диггинс, шведка Эбба Андерссон и француженка Дельфин Клодель. Уже к первой временной отсечке эта четвёрка создала просвет в пять секунд от группы преследования, в которую вначале входили все российские лыжницы.

К сожалению, уже после первого круга Непряева завершила борьбу за награды. Лидер общего зачёта Кубка мира, как и Йоханнес Клебо днём ранее, добежав до стадиона, сошла с дистанции. Что пошло не так, никто не знал, даже тренеры. Спортсменка быстро переоделась и уехала в гостиницу.

Тем временем Йохауг продолжала идти в своём высочайшем темпе. Первой его не выдержала француженка. На отсечке 8,8 км Клодель проигрывала Терезе уже 12,4 секунды, а ближе к третьему кругу дистанции её догнала группа лыжниц, в которой держались Сорина и Истомина.

Недолго смогли бежать со скоростью норвежки и Андерссон с Диггинс. Сначала отстала шведка, а затем и американка. На отметке 15 км преимущество Йохауг над вторым местом составляло уже 27 секунд и продолжало расти. Эбба и вовсе уступала минуту и, казалось, преследовательницы достаточно быстро её догонят, как и француженку. Но спортсменка, сбавив ход, передохнула и вплоть до последнего круга держалась на комфортном расстоянии в 30 секунд от соперниц.

Йохауг же неслась к своей очередной золотой медали. На последние 7,5 км норвежка уходила с колоссальным отрывом от Диггинс в 1:08,9 секунды. Американка, в свою очередь, больше минуты выигрывала у Андерссон. Болельщики ждали, что именно в таком порядке девушки и завершат гонку, но борьба в марафоне начинается на последних километрах. Это подтвердилось и в Пекине. Шведка, уверенно преодолевшая большую часть дистанции, неожиданно «встала», подарив надежду на медали лыжницам, державшимся позади. Увидев, что Эбба сбавила обороты, в борьбу включились Йонна Сундлинг, Кертту Нисканен, Рози Бреннан и Сорина. За 5 км они сумели сократить отставание в 30 секунд от Андерссон и обойти её.

Татьяна держалась за спиной Нисканен вплоть до последней прямой и должна была бороться с ней за бронзу. Но сил на последний рывок не осталось.

Россиянка в итоге оказалась только пятой, всего 3,9 секунды проиграв финке. Четвёртое место перед финишной чертой у Сориной вырвала Сундлинг. А вот Андерссон стала восьмой.

Йохауг завершала марафон с флагом в руках. Благодаря победе она не только сравнялась по числу золотых медалей за одну Олимпиаду с Марит Бьорген, но и помогла Норвегии в общем зачёте лыжных гонок обойти Россию по золотым наградам.

Как отметил серебряный призёр Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский, Сориной в конце просто не хватило сил.

«Когда Таня выходила на финишную прямую, мне казалось, она сейчас включится. Но как будто кнопку нажали: она поникла головой и поняла, что не сможет. Вероятно, так ветер повлиял… К сожалению, пятое место. Но в целом Таня огромная молодец. Она боролась и радовала нас хорошей гонкой и высоким результатом», — сказал Панжинский в интервью «Чемпионату».

Даже с таким грустным финалом выступление лыжников на Олимпиаде, безусловно, получилось успешным. Впервые в истории российская команда завоевала 11 медалей. При этом, как подчеркнул вице-президент ФЛГР Сергей Крянин, в коллективе есть молодёжь, которая будет радовать результатами в ближайшее время.

«Это лучшая Олимпиада, радует связь поколений. У нас есть старшие ребята и девчата, есть боевые единицы, которые раскрываются, а есть молодые — они только вступают. Это перспектива на будущее. Надеемся, подрастающему поколению медали не помешают набраться опыта, на равных бороться за первые места в разных гонках. Надо сказать спасибо Елена Валерьевне: она выстроила эту систему. Конкуренция внутри групп даёт результат, который мы видим. За Олимпиаду нашим лыжникам можно поставить пять с плюсом, а может, со многими плюсами. Николай Зимятов уже готовит корону, чтобы вручить Большунову. Лучше-то ничего не придумаешь. Очень рад, что у нас есть такие целеустремлённые спортсмены», — подвёл итог соревнований Крянин.