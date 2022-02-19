Достижение Тарасовой и Морозова, падение Голубевой и золотые сапоги Большунова: чем запомнился 15-й день Игр

| Борислав Головин

Российские спортсмены завоевали четыре медали в 15-й день Олимпиады в Пекине. Лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин заняли первое и второе места в марафоне. Лидер отечественной сборной после третьей победы в Китае вышел на церемонию награждения в золотых сапогах. Фигуристы Евгения Тарасова / Владимир Морозов взяли серебро в соревновании пар, опередив соотечественников Анастасию Мишину / Александра Галлямова. А конькобежке Елизавете Голубевой побороться за попадание в тройку в масс-старте помешало падение на последнем круге.

Рекорд по количеству медалей

15-й день Олимпиады получился для сборной России одним из самых удачных, поскольку в копилке команды оказалось сразу четыре награды разного достоинства. Причём все они были взяты в двух видах: мужском марафоне у лыжников и соревновании пар в фигурном катании.

Как и предполагал RT, Большунов поборолся за своё третье золото на текущих Играх и в итоге взял его, в девятый раз в карьере поднявшись на пьедестал на ОИ. Серебро досталось его соотечественнику Ивану Якимушкину.

А вот в фигурном катании ожидаемой победы не случилось. Китайцы Вэньцзин Суй / Хань Цун удержали лидерство после короткой программы и порадовали страну. Второе и третье места заняли отечественные атлеты Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

Так Россия упустила шанс подняться на пятое место по количеству золотых медалей. Но зато по общему числу наград (6 — 11 — 14) коллектив сократил отставание от Норвегии (15 — 8 — 12). Более того отечественные спортсмены впервые в истории зимних Игр взяли такое количество медалей, переписав рекорд домашней ОИ в Сочи, где оказалось собрано 30.

Невезение в коньках и отмена соревнований в горнолыжном спорте

Ещё одну награду россияне могли завоевать в конькобежном спорте, но в последнем виде программы масс-старте им не хватило немного везения. У женщин Елизавете Голубевой побороться за попадание в тройку помешало обидное падение. Незадолго до финиша она вместе с Ирене Схаутен, Ивани Блонден, Франческой Лоллобриджидой и Аяно Сато ушла в отрыв от соперниц. Однако на последнем круге уроженка Кирово-Чепецка потеряла равновесие, зацепившись о конёк японки, и улетела в заграждение. В итоге третью победу на текущих Играх одержала Схаутен, которая ранее брала золото на 3000 м и 5000 м. Блонден досталось серебро, а Лоллобриджиде — бронза.

Для Голубевой это падение стало не первым в субботу. В полуфинале она также оказалась на льду после контакта с конкуренткой и, расположившись на девятой позиции, не попала в решающий забег. Однако судьи, рассмотрев эпизод, постановили, что на отечественной спортсменке нарушили правила и предоставили ей место в финале.

Также по теме Ни гонки без медали: Большунов триумфально завершил Олимпиаду победой в сокращённом марафоне Александр Большунов одержал третью победу на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он выиграл марафонский забег коньковым стилем, который...

Что касается мужчин, серебряному призёру командной гонки преследования Даниилу Алдошкину тоже немного не хватило до медали. Он продемонстрировал пятое время. На верхнюю ступень пьедестала поднялся Барт Свингс, на прошлой Олимпиаде ставший в масс-старте вторым. На этот раз бельгиец опередил двух представителей Южной Кореи Чхун Чжэ Вона и Ли Сын Хуна.

В бобслее в соревновании двоек у женщин немки взяли реванш за неудачу в монобобе, где сенсационно не попали в призы. Основная борьба должна была развернуться между американским экипажем Элано Мейерс Тейлор, обладательницей КМ, и двойками из Германии под управлением Лауры Нольте и действующей олимпийской чемпионки Мариамы Яманки.

В резульате первая не оставила ни малейших шансов соперницам. В трёх попытках из четырёх она не только показала лучшее время, но и переписывала рекорд трека. В реузультате Нольте опередила соотечественницу на 0,77 секунды и в 23 года впервые взяла золото на ОИ. Мейерс Тейлор довольствовалась бронзой.

Также в предпоследний день ОИ стартовали соревнования четвёрок у мужчин. Россию в данном виде представляют экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова. Стартовая попытка получилась для отечественных болельщиков обнадёживающей, ведь первый расположился на четвёртой позиции с отставанием всего в 0,16 секунды от канадца Джастина Криппса.

Увы, во второй Гайтюкевич с партнёрами выглядел уже не так уверенно и, показав восьмой результат, опустился на седьмую строчку. Сразу вслед за ним идёт Андрианов. За золото сражение ожидаемо ведут немцы Франческо Фридрих и Йоханнес Лохнер, которых разделяют всего 0,03 секунды. Криппс сохраняет третью позицию.

А вот розыгрыш последнего комплекта наград в фристайле прошёл без участия россиян. Действующий чемпион мира Нико Портеус предсказуемо взял золото в хафпайпе. На предыдущей Олимпиаде совсем юный новозеландец довольствовался бронзой, но спустя четыре года поднялся на верхнюю ступень пьедестала. Причём ему удалось оставить позади и взять реванш у двух американцев Дэвида Уайза и Алекса Феррейры, которые в Пхёнчхане заняли первое и второе места соответственно.

Также в субботу рано утром по московскому времени должны были состояться командные соревнования по горнолыжному спорту, но они в последний момент были перенесены из-за сильного ветра. Провести их собираются в воскресенье. Россию в данном виде представляют Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова, Александр Андриенко и Иван Кузнецов. В связи с неблагоприятными погодными условиями изменено и время начала женского лыжного масс-старта. С 09:30 (мск) гонку перенесли на 06:00.

Первое золото Швеции в кёрлинге и неожиданная бронза Словакии в хоккее

Финала мужского турнира любители кёрлинга ждали с особенным интересом, ведь сошлись пути двух главных неудачников ОИ — Швеции и Великобритании. Скандинавы не выигрывали ОИ ни разу, хотя дважды добирались до решающего противостояния, а британцы брали золото только однажды, почти сто лет назад — в 1924-м.

Однако в Пекине обе команды действовали ярко и уверенно и заслуженно получили очередной шанс. Неудивительно, что матч получился напряжённым и закрытым, а победитель определился в самый последний момент.

На старте шведам удалось обеспечить себе преимущество в два камня, но соперник смог его нивелировать. Перед заключительным эндом коллектив Никласа Эдина также вёл, но позволил оппоненту спастись. Однако в экстраэнде скандинавы всё же дожали Великобританию и добились исторического успеха, впервые завоевав золото ОИ. А кёрлеры с Туманного Альбиона во второй раз за последние восемь лет довольствовались серебром.

На подиум подняться удалось и шведкам, которые во встрече за третье место оказались сильнее швейцарок. Вот только для них такой результат можно назвать скорее провальным, ведь на четырёх предыдущих Играх скандинавки добирались до финала и трижды праздновали победу.

А вот в мужском хоккее шведы в воскресенье упустили возможность подняться на пьедестал. После обидного поражения от России они не сумели настроиться на встречу за третью строчку и неожиданно разгромно уступили Словакии — 0:4. «Рыцари Татры» впервые в истории взяли медали на ОИ.

Главным героем в их составе вновь стал Юрай Слафковски. 17-летний нападающий оформил дубль и завершил турнир с семью голами в активе. Ему также удалось вырваться на чистое первое место в списке лучших снайперов турнира. Теоретически достать его способны только финны и россияне, но ближайший из преследователей Сакари Маннинен, если не брать в расчёт завершившего борьбу шведа Лукаса Валльмарка, отстаёт на три шайбы.

Критика Трусовой и признание Вяльбе

Большунова смело можно называть главным героем дня на Олимпиаде. Он не только произвёл фурор, одержав третью победу в Пекине, но и шокировал всех, появившись на церемонии награждения в золотых сапогах. Кому-то они понравились, кому-то нет, но одно можно сказать точно: своими результатами лыжник заслужил право на столь экстравагантную обувь. Заслужил он и понести флаг России на закрытии Игр. После окончания марафона болельщики предполагали, что именно уроженец Брянской области станет знаменосцем и не прогадали. Эту информацию подтвердила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Также по теме Марафон Большунова, надежды Тарасовой и Морозова, попытка Захарова: анонс 15-го дня Олимпиады в Пекине В субботу, 19 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград. Лыжник Александр Большунов и ещё трое россиян...

А вот сборной России по хоккею только предстоит сразиться за золото. В воскресенье «Красная машина» померится силами с Финляндией. В преддверие финала команда провела заключительную тренировку. В ней приняли участие все, в том числе защитник Артём Минулин и форвард Станислав Галиев, не сыгравшие с Швецией.

Между тем уже известно, кто займёт место на последнем рубеже. По словам тренера Сергея Фёдорова, основным вратарём станет Иван Федотов. Он также назвал Суоми организованным соперником, который грамотно действует в обороне.

«Есть мастера, играют целой пятёркой. Нельзя расслабляться, сбавлять темп, надо держать ногу на педали газа и всё время двигаться. И, конечно, нужно играть в такой хоккей, который показывали на Кубке Первого канала: идти вперёд, контролировать шайбу, форчек, действовать плотно и агрессивно», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

В женском турнире медали давно распределены. Более того уже известна телеаудитория решающей встречи между Канадой и США. В Соединённых Штатах Америки она по-хорошему удивила. Как сообщает журналист Шон Шапиро, средняя аудитория противостояния на канале NBC составила 3,54 миллиона зрителей. Для сравнения это больше, чем у любой игры НХЛ текущего сезона. Также финал превратился в самый рейтинговый хоккейный матч в стране, начиная с 2019-го.

Однако куда больший интерес у любителей спорта вызвало женское фигурное катание. Розыгрыш медалей состоялся в четверг, но обсуждение итогов продолжается до сих пор. Так, американский фигурист Адам Риппон назвал плохим поведение Александры Трусовой после завоевания серебра.

Евгений Плющенко, работавший с Королевой квадов, заявил, что у него возникали сложности с непростым характером девушки.

«Можно сказать, не справился... Как показала Олимпиада, и Этери Георгиевне Тутберидзе с её штабом это удалось не до конца. Трусова — максималистка, которая считает, что нельзя снижать поднятую планку сложности нигде и никогда», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

По мнению специалиста, спортсменка не должна на ОИ идти на элементы, которые отработаны не до конца, тогда как Александра в Пекине в короткой программе в очередной раз попыталась исполнить тройной аксель и вновь потерпела неудачу.

«На чемпионате мира в Стокгольме Саша решила прыгать в короткой программе тройной аксель, который у неё не получался. Когда я решил, что нужно обойтись без такого риска, Трусова обиделась. Сказала, что сбил её с правильного пути», — добавил Плющенко.