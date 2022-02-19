Щербакова рассказала, как на неё повлиял переход в группу Тутберидзе в 2013 году

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как на неё повлиял переход в группу известного тренера Этери Тутберидзе в 2013 году.

«На мой выбор профессионально заняться фигурным катанием повлиял переход в группу Этери Тутберидзе. Я благодарна первым тренерам, тренировки с ними я помню как детский период, когда всё было в удовольствие. Они привили мне любовь к тренировкам и фигурному катанию. А перейдя к Этери Георгиевне, наверное, в течение первого года я уже поняла, что фигурное катание — это профессия», — сказала Щербакова в интервью Первому каналу.

По её словам, именно тогда она поняла, насколько серьёзно должна относиться к этому виду спорта и что всегда на максимум необходимо работать на каждой тренировке, несмотря ни на что. Кроме того, после перехода к Тутберидзе спортсменка осознала, что хочет заниматься фигурным катанием в дальнейшем.

Напомним, что Щербакова завоевала золото на Играх 2022 года в Пекине, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Ранее сообщалось, что Щербакова и Трусова устроили дуэль четверных прыжков во время репетиции показательных номеров.