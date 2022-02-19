Щербакова и Трусова устроили дуэль четверных прыжков во время репетиции показательных номеров

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова во время репетиции показательных выступлений попыталась исполнить четверной риттбергер.

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова во время тренировки гала устроили дуэль четверных прыжков.

Олимпийская чемпионка прыгала четверные лутц и флип — сольно и в каскадах. Она также трижды зашла на четверной риттбергер, но не смогла его приземлить.

Трусова также продемонстрировала свой арсенал из четверных прыжков во время репетиции.

Напомним, что Щербакова стала олимпийской чемпионкой, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла другая россиянка, Александра Трусова, с результатом 251,73 балла.

Ранее Щербакова заявила, что Нэйтан Чен выступит на Кубке Первого канала в Сочи.