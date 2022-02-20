Россия заняла девятое место в медальном зачёте по итогам Игр в Пекине

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В воскресенье, 20 февраля, в заключительный день XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, сборная России завоевала одну серебряную медаль.

Сборная России по хоккею в финале олимпийского турнира уступила команде Финляндии и завоевала серебряные медали.

По итогам 16-го, последнего, дня соревнований Россия сохранила девятое место в медальном зачёте. В активе россиян шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Всего на этих играх россияне завоевали рекордные для себя 32 медали.

Медальный зачёт выиграла Норвегия (16, 8, 13), второе место заняла Германия (12, 10, 5), а тройку лучших замкнул Китай (9, 4, 2).

Ранее сообщалось, что Россия второй раз в истории проиграла в финале хоккейного турнира на Олимпиаде.