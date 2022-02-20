Лишь один хоккеист сборной России вошёл в символичную команду ОИ в Пекине 

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Стал известен состав символической сборной по итогам хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

По итогам соревнований в символическую команду были включены голкипер Патрик Рыбар из Словакии, защитник сборной России Егор Яковлев и его коллега по амплуа из Финляндии Микко Лехтонен, а также нападающие Юрай Слафковски (Словакия), Лукас Валльмарк (Швеция) и Сакари Маннинен (Финляндия).

Россия в финале проиграла Финляндии со счётом 1:2. Бронзу же завоевала Словакия, одолевшая в матче за третье место Швецию (4:0).

Ранее сообщалось, что словацкий 17-летний хоккеист Слафковски признан MVP Игр-2022.