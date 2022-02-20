Копия хуже оригинала: как сборная России по хоккею уступила Финляндии в финале Олимпиады в Пекине

| Сергей Стариков

Сборная России по хоккею уступила в финале зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине и не смогла повторить успех четырёхлетней давности в Пхёнчхане. Подопечные Алексея Жамнова открыли счёт в первом периоде усилиями Михаила Григоренко, но в оставшееся время пропустили дважды и не смогли отыграться. За весь матч отечественные хоккеисты нанесли лишь 17 бросков по воротам соперника, причём в третьем периоде лишь трижды побеспокоили голкипера Харри Сятери.

В преддверии финала мужского хоккейного турнира сборная России считалась скорее андердогом, чем фаворитом. В драматичном матче со Швецией подопечные Алексея Жамнова продемонстрировали, что в решающие моменты способны сохранять хладнокровие и добиваться результата, но в противостоянии с Финляндией этого могло быть недостаточно. Самая яркая и забивная команда турнира на всех парах шла к первой победе на Олимпиаде, а сдержать её было возможно лишь благодаря идеальной игре в обороне и вдохновенному выступлению голкипера.

И поначалу всё складывалось удачно для россиян. Да, финны смотрелись острее, но долго не могли воспользоваться своими моментами. И их было не так уж и много, если не учитывать те, что были созданы в большинстве. Подопечным Жамнова удалось если не выключить, то хотя бы лимитировать ударное звено противника — Сакари Маннинена, Теэму Хартикайнена и Маркуса Гранлунда, а тройка во главе с гигантским Марко Анттилой и вовсе проспала первый период. Сопернику оставалось полагаться на броски от синей линии и подставления Лео Комарова, активно толкавшегося на пятаке.

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Забегая вперёд, за всю встречу Финляндия трижды оказывалась в большинстве, что на бумаге казалось приговором. Вплоть до финала команда входила в пятёрку лучших по игре в неравных составах и пользовалась наличием лишнего хоккеиста в 30,77% случаев. С учётом того, насколько неудачно Россия действовала вчетвером, взятие ворот казалось неминуемым, но чудесные сейвы Ивана Федотова вкупе с самоотверженностью защитников помогли сдержать спецбригаду Суоми.

Тем примечательнее, что лишь дважды преуспевшие в большинстве в пяти матчах россияне воспользовались своим шансом. Первый гол на Олимпиаде записал себе в актив Михаил Григоренко, по ходу турнира переместившийся из первого в четвёртое звено. Участие в комбинации также приняли Никита Нестеров и Никита Гусев. Последний с шестью передачами в итоге стал лучшим ассистентом соревнований.

Развить успех не получилось. И не сказать, что россияне старались это сделать. В Пекине коллектив пропагандировал закрытый хоккей со ставкой на оборону, а поведя в счёте, предпочёл отойти ещё глубже. Любопытно, что обычно подобным славились именно финны — главные специалисты современного хоккея по умению удерживать победный счёт. Обычно подобный стиль предполагает ставку на силовую борьбу и сокращение ошибок до минимума. Однако отечественным хоккеистам не удавалось преуспевать ни в первом, ни во втором.

У бортов финны смотрелись внушительнее, а обилие ошибок в средней зоне регулярно приводило к опасным контратакам на ворота Федотова. Несколько раз противники закатывались в зону, имея численное преимущество, но довести дело до взятия ворот не позволяли либо неточность в завершающей стадии, либо уверенные действия голкипера. Всего за матч Иван совершил 29 сейвов и стал лучшим игроком в составе своей команды.

Тем не менее, в двух эпизодах выручить не смог и вратарь ЦСКА. Постоянный трафик на пятаке и коварные набросы от синей линии всё же позволили финнам достичь желаемого. Оба гола получились очень похожими. Если в первом эпизоде шайба после броска Вилле Покки не задела никого и сходу залетела в сетку, то во втором слегка изменила направление после рикошета от клюшки Ханнеса Бьёрнинена. В качестве ассистента выступил злой гений сборной России — двухметровый Анттила. В 2019 году он уже лишил коллектив Ильи Воробьёва путёвки в финал чемпионата мира.

Как оказалось впоследствии, гол Бьёрнинена стал победным. Сборная России пыталась включить максимальные обороты, но это было недостаточно, чтобы взломать массированную оборону команды Финляндии. За весь третий период Вадим Шипачёв и компания нанесли всего три броска в створ ворот Сятери — крайне низкий результат для коллектива, уступающего в финале Олимпиады. Изменить положение дел не помог и выход на лёд шестого полевого игрока. Как такового навала не получилось, а последние секунды и вовсе прошли преимущественно в средней зоне.

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И стоит отметить, что предпосылок для камбэка изначально было немного. До настоящего момента россияне лишь раз оказывались в роли догоняющих по ходу Олимпиады, но произошло это в ничего не решавшем матче с Чехией. Та игра стала аномальной для подопечных Жамнова по многим параметрам, в частности, числу заброшенных шайб. На этот же раз повторить то достижение и отправить в ворота Сятери больше одной шайбы не удалось.

И всё же положительные моменты были. Рядом нестандартных решений в атаке запомнился Арсений Грицюк, более заряженным на борьбу, чем обычно выглядел Шипачёв, а звено Павла Карнаухова вновь нагнетало давление в чужой зоне. При этом Дмитрий Воронков успевал активно помогать обороне, а в одном из эпизодов дважды принял на себя шайбу после броска соперника. Однако этого было мало, чтобы принести России второе хоккейное золото Игр в XXI веке.

Таким образом, на выходе получилось скорее повторение сценария Сочи, а не Пхёнчхана. Тогда отечественная сборная также встретилась с Суоми и даже открыла счёт, но в конце концов уступила. Разница лишь в том, что в ворота Семёна Варламова влетели три шайбы, а не две. Автором победной стал легендарный ветеран Теему Селянне, на момент матча отметивший 43-летие.

Сборная России не смогла взять команду Финляндии её же оружием и осталась с серебром зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Отечественные хоккеисты провели не самый яркий турнир и забросили всего 14 шайб, но всё равно сумели завоевать медали соревнований. Шанс реваншироваться может представиться уже спустя три месяца. В мае в Хельсинки и Тампере пройдёт чемпионат мира, на который коллектив вновь повезёт тренерский штаб Жамнова.