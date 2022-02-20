Глава ОКР заявил, что Финляндия была явно сильнее России в финале хоккейного турнира Игр

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал поражение сборной России по хоккею от Финляндии в финале Игр в Пекине.

«Сегодня соперник был явно сильнее наших игроков, но ребят нельзя упрекнуть в нежелании или недостатке характера. Они ловили на себя все шайбы чуть ли не зубами, руками, ногами. Играли все самоотверженно. Серебро они завоевали», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

Он также назвал успешным выступление России на Олимпиаде в целом, отметив, что команда завоевала рекордные 32 медали, а перед соревнованиями в ОКР рассчитывали на борьбу за 30 наград. Тем не менее Поздняков признался, что ему бы хотелось, чтобы в будущем многие серебряные медали перешли в золотые.

«Чем запомнилась эта Олимпиада? Было много работы, связанной с коронавирусом. И Токио, и Пекин мне запомнятся исключительно пандемийными вещами», — добавил Поздняков.

Россия проиграла Финляндии в хоккейном финале ОИ-2022 со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что финны возили российских хоккеистов почти весь финал.