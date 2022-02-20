Губерниев: финны возили российских хоккеистов почти весь финал

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после поражения сборной России по хоккею от команды Финляндии в финале Олимпиады в Пекине.

«Финляндия победила по делу. Играли лучше нас. В хоккей в атаке на этом турнире Россия не играла. Вратарь классный, стелились, по самоотдаче вопросов нет», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его мнению, россиянам не хватило в минувшей игре мастерства, как подчеркнул комментатор, с таким уровнем хоккея невозможно выиграть Олимпиаду. Кроме того, он признался, что у него есть вопросы к главному тренеру сборной Алексею Жамнову, но понимает, что специалист исходил из состава команды, который собран из игроков КХЛ, а результат отражает уровень лиги в целом.

«Почти весь финал нас возили — ни отдать, ни принять. Заслуженное серебро, но к игре масса вопросов», — добавил Губерниев.

Россия проиграла Финляндии в финале ОИ-2022 со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее сообщалось, что Финляндия в финале Игр нанесла на 14 бросков больше России.