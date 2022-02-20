Сражение за золото: Россия встречается с Финляндией в финале хоккейного турнира Олимпиады в Пекине

Сборная России по хоккею бьётся с национальной командой Финляндии в финале зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. В случае успеха подопечные Алексея Жамнова повторят достижение четырёхлетней давности и обойдут Швецию по числу побед на Играх в XXI веке. В свою очередь, коллектив Юкки Ялонена пока не потерпел ни одного поражения на соревнованиях в Китае, а последние две встречи выиграл с общим счётом 7:1. RT ведёт онлайн-трансляцию матча.
Напомним, что за всю историю сборные России и Финляндии встречались друг с другом 133 раза. В основное время обе команды побеждали по 52 раза, трижды выигрывали в овертайме, ещё шесть раз встречи завершались вничью. Разница лишь в победах по буллитам. Здесь отечественные хоккеисты немного впереди — 9:8.
Состав сборной России по хоккею на финал Олимпиады. Тренерский штаб обошёлся без изменений. Первое звено вновь перетасовывать не стали, партнёр Вадима Шипачёва по «Динамо» — Станислав Галиев — остался вне заявки.
В таком составе поборемся за главную награду Олимпийских игр в Пекине ✊— Хоккей России (@russiahockey) February 20, 2022
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Стартовое вбрасывание в 7:10 по мск, трансляция на Первом
⠀#Beijing2022pic.twitter.com/gbMec7RSTm
Примечательно, что для достижения цели сборной России необходимо обыграть сильнейшую команду турнира, если верить статистике. Финляндии пока не потерпела ни одного поражения в Пекине и лидирует как по числу заброшенных шайб, так и реализации бросков. А её хоккеисты лидируют как в гонке бомбардиров, так и ассистентов.
Если подопечные Алексея Жамнова сумеют повторить успех 2018 года, то выйдут на второе место по победам на Олимпиадах в XXI веке. По этому показателю они будут уступать лишь Канаде, чья сборная трижды завоёвывала золото Игр за последние 22 года.
Сборная России близка к повторению собственного достижения четырёхлетней давности. Тогда подопечные Олега Знарка в драматичном матче взяли верх над командой Германии и принесли стране первые золотые медали Игр в хоккее в XXI веке.
Здравствуйте, уважаемые читатели. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию финального матча мужского хоккейного турнира XXIV зимних Олимпийских игр, в котором встречаются сборные России и Финляндии.