Сражение за золото: Россия встречается с Финляндией в финале хоккейного турнира Олимпиады в Пекине

| Сергей Стариков

Сборная России по хоккею бьётся с национальной командой Финляндии в финале зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. В случае успеха подопечные Алексея Жамнова повторят достижение четырёхлетней давности и обойдут Швецию по числу побед на Играх в XXI веке. В свою очередь, коллектив Юкки Ялонена пока не потерпел ни одного поражения на соревнованиях в Китае, а последние две встречи выиграл с общим счётом 7:1. RT ведёт онлайн-трансляцию матча.