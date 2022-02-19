Кожевников ожидал победы сборной России по хоккею над Швецией на Играх-2022

|

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о победе сборной России над командой Швеции в полуфинале хоккейного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Впечатления от выступления сборной России в матче со Швецией исключительно положительные. Победители — значит, всё здорово. Идём дальше. На Олимпиаде не бывает лёгких матчей. Неужели кто-то ждал пяти шайб? Не знаю почему, перед матчем был уверен, что всё закончится со счётом 2:1. Правда, не думал, что победитель определится в серии буллитов. В целом ожидаемая победа. У нас посильнее команда. Знаю, что народ был недоволен качеством игры. Но не стоит забывать, что все сильнейшие у нас выступают в НХЛ», — заявил RT Кожевников.

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Арсений Грицюк стал автором победного броска. За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее Сергей Фёдоров рассказал, кто сыграет в воротах сборной России в финале Олимпиады.



