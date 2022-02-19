Кожевников: российским хоккеистам должно повезти в матче с финнами

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что сборная России по хоккею способна одержать победу в финальном матче с командой Финляндии на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Финляндия — очень сильная команда, которой мы неоднократно проигрывали в последнее время. Но, как говорится, снаряд в одну воронку дважды не попадает. В нашем случае — трижды. Нам должно повезти. В 2019 году мы проиграли на чемпионате мира, потом уступили на Кубке Первого канала. Теперь ждём победы», — заявил RT Кожевников.



По его мнению, команда Алексея Жамнова лучше играет в обороне.

«У каждого есть слабые места. Финляндия — взрослая, опытная команда, но наш задор должен когда-то помочь нам. У нас есть Грицюк, тот же Воронков. У него есть моменты, но не везёт в завершении. Должно же когда-то прорвать. В последней игре должны выложиться полностью», — добавил он.

За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее Кожевников заявил, что ожидал победы сборной России по хоккею над Швецией на Играх-2022.