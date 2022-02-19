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Фетисов дал напутствие российским хоккеистам перед финалом с финнами на ОИ-2022

19.02.2022, 20:27 |

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы сборной России по хоккею в финальном матче на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине с командой Финляндии.

Фетисов дал напутствие российским хоккеистам перед финалом с финнами на ОИ-2022
  • РИА Новости

«Надеюсь, что в воскресенье у нас в стране появятся новые герои, сейчас они очень нам нужны для подрастающих поколений. Будет непростая игра, обе стороны мотивированы», — цитирует Фетисова РБК.

Вместе с тем он считает, что для сборной Финляндии это будет матч жизни, поскольку финны ни разу не становились олимпийскими чемпионами. У соперника будет зашкаливать мотивация.

По словам Фетисова, сборной России необходимо будет хорошо двигаться и кататься, быть готовыми перетерпеть, не удаляться и выполнять задания тренера.

Матч Россия — Финляндия состоится 20 февраля. Начало игры — в 07:10 мск.

Ранее Сергей Фёдоров рассказал, кто сыграет в воротах сборной России в финале Олимпиады.

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