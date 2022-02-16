Эстафета в биатлоне, командные спринты в лыжных гонках, четвертьфинал в хоккее: анонс 12-го дня Олимпиады в Пекине

| Екатерина Бредина

В среду, 16 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград. Женская сборная России по биатлону постарается подняться на пьедестал почёта в эстафете. В лыжных гонках состоятся командные спринты. Отечественные хоккеисты в четвертьфинале встретятся с датчанами, а коллектив скипа Сергея Глухова проведёт решающий матч группового этапа с кёрлингистами из Великобритании.

Лыжи: очередная дуэль с Клебо

В лыжных гонках снова будет жарко. Отдохнув после триумфа в эстафетах, россияне постараются завоевать медали в командном спринте. Время начала квалификаций и финалов, как и в биатлоне, было изменено на более раннее из-за низкой температуры в Пекине.

Первыми на старт выйдут девушки. За сборную России побегут Наталья Непряева и Юлия Ступак. Их основными соперницами станут спортсменки из Норвегии и Швеции.

Двукратная чемпионка мира Майя Дальквист практически непобедима в этом сезоне. В рамках КМ она выиграла все спринтерские гонки, в которых принимала участие. Только в Пекине Дальквист уступила своей подруге по команде Йонне Сундлинг, с которой они и побегут за наградами. В декабре шведки завоевали золото в командной гонке на этапе в Дрездене. Россиянки в Германии остались пятыми, но в паре с Непряевой тогда бежала Христина Мацокина.

Норвежцы решили сделать ставку на опытную Майкен Касперсен Фаллу. Олимпийская чемпионка Сочи в этом году лишь дважды выступала в спринте и в Руке была третьей. Компанию ей составит Тириль Венг. Поборется за награды и команда США, за которую бежит олимпийская чемпионка Пхёнчхана Джессика Диггинс.

В мужском командном спринте всё внимание вновь приковано к противостоянию норвежцев и россиян. Александр Большунов и Александр Терентьев будут бороться за золото с Йоханнесом Клебо и ещё одним отличным спринтером Эриком Вальнесом. В паре скандинавы победили на ЧМ-2021. Однако за год многое изменилось: в национальной сборной РФ выросла юная звезда, уже завоевавшая бронзу в Пекине.

Также нельзя списывать со счетов французов, в составе которых отлично выступающий в спринте Ришар Жуве. Претендуют на награды финны с Ийво Нисканеном и итальянцы с Федерико Пеллегрино.

Наталья Непряева

РИА Новости

© Павел Бедняков

Биатлон: шанс в женской эстафете

В среду за медали в женской эстафете поборются Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. В текущем розыгрыше Кубка мира россиянки три раза из четырёх попадали на пьедестал почёта, что для девушек — очень хороший результат с учётом всех проблем со стрельбой и скоростью, которые есть в национальной команде.

Наиболее опасны в данном виде программы француженки, имеющие самый сбалансированный состав. На дистанцию выйдут Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше. Все они входят в топ-12 в общем зачёте Кубка мира текущего сезона и выиграли две эстафеты на этапах КМ.

Шведская сборная также заявила на гонку сильнейших: сёстры Эберг выступят на двух последних этапах. Не совсем ровным получился квартет у команды Норвегии. Однако четвёртой побежит трёхкратная олимпийская чемпионка Пекина Марте Олсбю-Ройселанн, а мужская эстафета в очередной раз доказала, что в биатлоне можно многое испортить и исправить за одну стрельбу.

Кристина Резцова

Gettyimages.ru

© Kevin Voigt/DeFodi Images

Хоккей: и снова Дания

Сборная России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады сыграет с Данией, которая в квалификации оказалась сильнее Латвии (3:2). На групповом этапе подопечные Алексея Жамнова уже встречались с датчанами, и тот матч закончился трудовой победой россиян. Первую шайбу забросил форвард Павел Карнаухов, а за пять секунд до конца третьего периода Кирилл Семёнов точным броском по пустым воротам установил окончательный счёт — 2:0.

Вряд ли игра в плей-офф получится более простой, тем более что противостояние с чехами, завершившееся поражением россиян в овертайме, продемонстрировало проблемы, имеющиеся в игре отечественного коллектива.

В женской части турнира наступило время распределять медали. За бронзу в среду поборются Финляндия и Швейцария. Команды неоднократно встречались друг с другом, в частности в матче за третье место на ЧМ-2021. Тогда со счётом 3:1 победили девушки из Суоми.

Сборная России по хоккею

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Горнолыжный спорт: опыт Хорошилова

В мужском слаломе всё внимание российских болельщиков будет приковано к Александру Хорошилову — единственному отечественному спортсмену, который выигрывал этапы Кубка мира по горнолыжному спорту. Его пятое место на ЧМ-2017 до сих пор является высшим достижением россиян на международном уровне.

В этом сезоне лидер национальной команды выступает не очень удачно. Лишь раз ему удалось попасть в топ-10 на этапе КМ в австрийском Шладминге. Однако и сноубордист Вик Уайлд, завоевавший бронзу в параллельном гигантском слаломе, также не входил в число фаворитов турнира в Пекине. Свою роль сыграл большой опыт, который есть и у Хорошилова. Для 37-летнего Александра, как раз в среду отмечающего свой день рождения, это уже пятая Олимпиада.

Также от России в данном виде программы заявлены Иван Кузнецов и Александр Андриенко.

Лидирует в общем зачёте Кубка мира в слаломе 21-летний Лукас Бротхен. В январе он выиграл этап КМ и считается восходящей звездой горнолыжного спорта. Однако пока он выступает нестабильно. Не менее опасны и партнёры норвежца по команде — Себастьян Фосс-Солевог и Хенрик Кристофферсен.

Александр Хорошилов

Gettyimages.ru

© Markus Tobisch/SEPA.Media

Шорт-трек: борьба за повторение результата Сочи

Девушки в шорт-треке выступят на дистанции 1500 м, и это последняя возможность для Софьи Просвирновой завоевать медаль в Пекине. Предыдущие виды программы сложились для неё крайне неудачно. Она заработала две дисквалификации: сначала при передаче этапа в смешанной эстафете, а затем в личных соревнованиях на 1000 м. Однако после этих стартов прошло достаточно времени, чтобы прийти в себя и сделать работу над ошибками. В четвертьфинале в одном забеге с бронзовым призёром ЧМ-2019 побежит её соотечественница Анна Вострикова.

Также по теме Универсальный конькобежец: как серебро в командной гонке преследования позволило Захарову войти в историю Игр Российские конькобежцы впервые выиграли медали в командной гонке преследования, завоевав серебро на Олимпиаде в Пекине. В полуфинале...

Также выступит Екатерина Ефременкова, занимающая 11-е место мирового рейтинга на дистанции 1500 м. Спортсменка пока на мировых первенствах завоёвывала медали только в команде. Самое время проявить себя и в личных соревнованиях.

Соперницами россиянок в борьбе за награды будут кореянка Ли Ю Бин, трёхкратная олимпийская чемпионка из Нидерландов Сюзанне Схюлтинг, а также канадка Кортни Саро.

Мужская национальная команда в среду выступит в эстафете. В финал А также пробились Китай, Южная Корея, Италия и Канада. Единственный раз отечественный коллектив поднимался на пьедестал почёта в данном виде программы на Олимпиаде в Сочи.

Тогда россияне завоевали золото, а в составе сборной был ещё юный Семён Елистратов. Есть шансы на награды у россиян и в этот раз. Всё-таки в составе также серебряный призёр пекинских Игр на дистанции 500 м Константин Ивлиев.

Семён Елистратов

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Фристайл: без Максима Бурова

В финале в мужской акробатике российские болельщики ждали выступления Максима Бурова. Фристайлист дважды выигрывал «Малый хрустальный глобус» и является двукратным чемпионом мира в данной дисциплине. Однако спортсмен, целенаправленно готовившийся к личным соревнованиям, к сожалению, не смог преодолеть квалификацию, оставшись только десятым. За медали в его отсутствие поборются Илья Буров и Станислав Никитин. Оба неплохо выступают на этапах Кубка мира, однако их результаты скромнее, чем у лидера сборной.

В слоупстайле россияне отобраться на Олимпиаду не смогли. Второе золото Пекина в среду постарается завоевать Бирк Рууд. Норвежец, победивший в биг-эйре, стал вторым в квалификации. С первого места в финал прошёл швейцарец Андри Рагеттли. На Играх в Пхёнчхане он был только седьмым, но существенно прибавил за последние четыре года.

Илья Буров

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Кёрлинг: последний шанс Глухова

Мужская сборная России продолжает борьбу за выход в плей-офф турнира. Команда Сергея Глухова в принципиальнейшем матче одержала победу над канадцами и перед последней встречей делит четвёртое место в турнирной таблице с американцами.

В среду соперниками отечественного коллектива будут представители Великобритании, которые уже вышли в полуфинал соревнований. Этот фактор может помочь россиянам, поскольку британцы будут не так мотивированы на победу. Однако в любом случае национальную команду ждёт сложный поединок.

Женская сборная проведёт матч против одного из лидеров турнира — сборной Швеции. В турнирном плане эта игра уже ничего не решает, поэтому скипу Алине Ковалёвой можно наконец сбросить напряжение и просто получить удовольствие от последней встречи на ОИ. Пока в круговом турнире российские девушки смогли обыграть только китаянок.