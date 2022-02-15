Французский биатлонист призвал россиян быть с Латыповым «поласковее»

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Чемпион мира по биатлону француз Антонен Гигонна поддержал россиянина Эдуарда Латыпова после неудачи в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Этот ужасный момент могут переживать только биатлонисты. Наш вид спорта такой сложный! Российские фанаты, пожалуйста, будьте с ним поласковее!» — написал француз в своём Instagram.

Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов на стойке и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев 45,3 секунды.

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