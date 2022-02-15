Универсальный конькобежец: как серебро в командной гонке преследования позволило Захарову войти в историю Игр

| Владимир Зайвый

Российские конькобежцы впервые выиграли медали в командной гонке преследования, завоевав серебро на Олимпиаде в Пекине. В полуфинале они побили рекорд мира для равнинных катков, однако не смогли развить свой успех в битве за золото с норвежцами. Призёром в составе отечественной команды стал олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Руслан Захаров — один из немногих, кому удалось добиться успеха в двух разных видах спорта.

На пьедестал в новом качестве

После того как у конькобежцев в Пекине завершились забеги на 500 м, самой перспективной дисциплиной для россиян стала мужская командная гонка преследования. Никогда раньше она не приносила олимпийские медали, но в этот раз болельщики вправе были надеяться на чудо: в текущем сезоне российской сборной принадлежал второй результат в мире, причём показали его далеко не самые сильные спортсмены, на которых можно было рассчитывать в Пекине.

Медальные притязания были подтверждены 13 февраля, когда состоялись четвертьфинальные забеги. Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов впервые в истории отобрались в полуфинал, показав при этом третье время. Норвежцам и американцам они уступили чуть больше секунды, что оставляло шанс побороться за самые высокие места.

Для Захарова удачное выступление в командной гонке имело особое, даже историческое значение. Восемь лет назад он выступал в составе сборной по шорт-треку и стал олимпийским чемпионом в эстафете, а затем круто поменял свою карьеру и стал заново всего добиваться в конькобежном спорте. Хотя это и родственные дисциплины, мало кому удавалось просто выступить на Олимпиадах на двух разных катках. Захаров стал лишь 12-м спортсменом, который этого добился.

И совсем мало было тех, кто при этом выигрывал медали в данных видах спорта. Первым это сделал американец Эрик Флейм в 1994 году. Спустя 24 года к нему присоединилась голландка Йорин тер Морс. Захарову, чтобы оказаться в этой компании, нужно было вместе с партнёрами выиграть хотя бы один забег на пекинском льду.

Такая возможность представилась в полуфинальной гонке, где соперниками россиян стали конькобежцы из США. Захаров, Алдошкин и Трофимов со старта захватили лидерство, но оно было настолько зыбким, что в любой момент всё могло поменяться. В середине дистанции это действительно произошло, но россиянам удалось вовремя ускориться, причём настолько сильно, что они побили неофициальный рекорд мира для равнинных катков и показали лучшее время в истории Олимпиад. На пути к золоту оставалось пройти только действующих чемпионов из Норвегии.

Но они задали сумасшедший темп и даже выбежали на двух кругах из 26 секунд. Российским конькобежцам такая скорость была неподвластна, так что на финише их ждали серебряные медали — первые для сборной за всё время проведения командной гонки на Олимпийских играх. Захарову эта награда позволила войти в историю, для Трофимова она стала утешением после четвёртого места на дистанции 5000 м, а для Алдошкина — самым большим достижением в карьере.

Проигрыш бронзы и драма в финале

У женской сборной России аппетиты были поскромнее. Девушки тоже пробились в полуфинал, но ещё по итогам первого дня Наталья Воронина объявила, что они не будут биться за золото. Из-за плотного графика гонок сразу было решено экономить силы перед забегом за бронзу, тем более что шансов на выход в финал всё равно почти не было. Россиянкам для этого нужно было обогнать мощную сборную Японии, которая в четвертьфинале побила олимпийский рекорд.

Утверждение Ворониной не было блефом. Российская команда, в которой также бежали Елизавета Голубева и Евгения Лаленкова, не стала выкладываться и уже после половины круга уступила японкам больше секунды, что для этой дисциплины является приговором. Девушки даже не разменяли трёх минут, в то время как в другом полуфинале Канада и Нидерланды до последнего спорили, кто окажется быстрее. В итоге вторыми претендентками на бронзу стали голландки, с которыми нужно было схлестнуться менее чем через два часа.

В Нидерландах по такому случаю решили немного ослабить состав. Чемпионки на дистанциях от 1500 по 5000 м Ирен Вюст и Ирен Схаутен остались на льду, а к ним прибавилась не выигрывавшая личных наград Марейке Груневауд. Голландки начали свой забег чуть хуже, чем делали это ранее с канадками, но и у россиянок старт совсем не задался: первые четыре круга разрыв только увеличивался, а когда ситуацию удалось переломить, до финиша уже оставалось совсем немного. В итоге российские конькобежки заняли четвёртое место.

Финал женской гонки преследования оказался невероятно драматичным. Япония уверенно шла и к золоту, и к новому олимпийскому рекорду, но на последнем вираже у лидера команды Наны Такаги произошёл сбой. Она упала и врезалась в бортик. Победа досталась сборной Канады, в составе которой тоже была бывшая шорт-трекистка Валери Мальте. К серебру сочинской Олимпиады в эстафете она прибавила золото в беге на длинном катке.