Спринтерский дуплет: как конькобежка Голикова и шорт-трекист Ивлиев добыли медали в забегах на 500 м Игр в Пекине

| Владимир Зайвый

Российские спортсмены выиграли ещё две олимпийские медали на пекинском льду. Конькобежка Ангелина Голикова заняла третье место в беге на 500 м, завоевав первую для своей сборной награду. Константин Ивлиев сенсационно стал серебряным призёром на аналогичной дистанции в шорт-треке. Также Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров вышли в полуфинал командной гонки преследования.

Бронзовый забег Голиковой

За месяц до Олимпиады в Пекине женский бег на 500 м на коньках едва не остался без одной из своих главных фавориток. Американка Эрин Джексон стала сенсацией этого сезона, возглавив общий зачёта Кубка мира, притом что этим видом спорта она занимается чуть больше четырёх лет. Но это ещё не давало ей права войти в сборную — для этого одной из немногих в мире темнокожих конькобежек нужно было пройти национальный отбор. И на нём произошла катастрофа — Джексон оступилась во время забега и осталась третьей, притом что мест в команде было два.

Но случилось чудо. Опытная и титулованная Бриттани Боу, одна из лучших на дистанции 1000 м, отказалась от своего права бежать 500-метровку, чтобы молодая подруга по команде реализовала свой потенциал. Причём за это Боу быстро воздалось. После перераспределения квот американкам всё-таки дали ещё одну путёвку.

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Без Джексон Олимпийские игры грозили превратиться в чемпионат России. Кроме неё, основными фаворитками считались Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина. Помимо того что они чуть ли не на каждом этапе Кубка мира собирали награды, именно им двоим принадлежали лучшие результаты сезона. В напарницы они получили японку Нао Кодайру и польку Анджелику Вуйцик, которые обладали третьим и четвёртым временем. Кроме того седьмой в этом году была Дарья Качанова.

Качанова первой из россиянок вступила в борьбу в девятой паре. Однако после вполне уверенного старта она не смогла показать высокий результат. Почти полсекунды она уступила японке Михо Такаги, уже выигравшей в Пекине серебро на дистанции 1500 м. Она лидировала с результатом 37,12 секунды, пробежав ещё в четвёртой паре, из которой редко доходят до медалей.

К результату Такаги никто не подбирался, пока на старт не вышла Голикова. Она получила свою любимую малую дорожку и разогналась по ней на 0,04 секунды лучше японки. Но на финише они поменялись местами. Голикова уступила всего 0,09 секунды и заняла промежуточное второе место.

В следующей паре выступала Джексон. Американка сразу задрала высочайшую планку своим феноменальным разгоном. При этом ей удалось сохранить свой темп после поворота. Джексон, до 2016 года никогда не ступавшая на лёд, обошла Такаги на 0,08 секунды, а Голикову отправила на третье место.

Последней, кто мог ещё повлиять на призовую тройку, оставалась Фаткулина. Но у серебряного призёра Олимпиады в Сочи забег сразу не задался. Ни разгона, ни последнего круга, с которыми можно претендовать на медали, у неё не оказалось. Фаткулина замкнула десятку лучших, и первой российской конькобежкой, выигравшей медаль в Пекине, стала Голикова. Долгожданная первая награда сборной оказалась бронзовой.

Перед выступлениями девушек состоялись первые забеги у мужчин в командной гонке преследования. По их итогам подтвердилось, что у сборной России есть прекрасный шанс впервые завоевать медаль в этой дисциплине. Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров показали третье время и пробились в полуфинал. Чуть больше секунды они уступили Норвегии и США, но опередили Нидерланды. За выход в финал российские конькобежцы сразятся 15 февраля с американцами.

Серебряный рывок Ивлиева

В шорт-треке у сборной России уже была одна медаль — Семён Елистратов повторил свой результат прошлой Олимпиады и завоевал бронзу в беге на 1500 метров. На этом он закончил выступления в личных состязаниях, отказавшись от гонок на 500 метров, хотя в этом виде он является действующим вице-чемпионом мира.

После такого решения лидера сборной могло показаться, что теперь шансы на награды остались только в мужской эстафете, финал которой состоится 16 февраля. Но с этим не согласились Константин Ивлиев и Павел Ситников. Они заявились на самую короткую дистанцию и оказались в ней далеко не на последних ролях.

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Ивлиева даже можно было назвать тёмной лошадкой 500-метровки. В его пользу говорили и звание действующего чемпиона Европы на этой дистанции, и бронзовая медаль последнего перед Олимпиадой этапа Кубка мира. Чтобы считаться фаворитом, это было недостаточно, так как более титулованных соперников тоже хватало, но в шорт-треке былые заслуги далеко не всегда являются гарантией нового успеха.

Оба российских спортсмена уверенно вышли в четвертьфинал, что уже могло считаться для них успехом. Особенно с учётом того, что в следующих забегах им противостояли победители пекинской Олимпиады. Ситников попал в один забег с чемпионом 1000-метровки Жэнь Цзывэем из Китая, а Ивлиеву достался в соперники триумфатор «полуторки» Хван Дэ Хон из Южной Кореи. Но обладатели золота не остановили россиян — оба прошли в полуфинал, причём Ивлиев даже показал лучшее время на этой стадии.

Дальше российские шорт-трекисты оказались в одном забеге. Им можно было вместе пробиться в финал A, для чего нужно было занять два первых места. Но им помешал итальянец Пьетро Сигель, уже выигравший в Пекине серебро в смешанной эстафете. Финишную черту он пересёк всего лишь на одну тысячную секунды раньше Ситникова. Ивлиев же этот забег выиграл и оказался в числе пяти счастливчиков, которые могли сразиться за медали.

Финал A почтил своим присутствием олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэйтан Чен — американец с трибун наблюдал, чем закончится этот забег. И первое, что он увидел, был фальстарт. Ивлиев так торопился убежать со своей третьей стартовой позиции, что немного перестарался. Но со второй попытки он совершил классный рывок и оказался за спиной венгра Шаоана Лю. Вдвоём они даже оторвались от остальных трёх участников, среди которых особенно выделялся канадец Стивен Дюбуа, оставивший Елистратова без серебра.

Догнать Лю и Ивлиева никто так и не смог, и они между собой решали, кто завоюет для своей страны первое золото этой Олимпиады в шорт-треке. Россиянин предпринимал атаки вырваться вперёд, но это было очень опасно — малейший контакт с соперником мог привезти к дисквалификации. Ивлиев не стал настаивать и остался за Лю до финишной прямой, на которой венгр удержал первое место. 21-летний москвич стал серебряным призёром и повысил шансы сборной России на успех в эстафете — там теперь выступят сразу два призёра пекинских Игр.