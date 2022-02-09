Бронзовый солдат: Елистратов второй раз подряд завоевал медаль Игр на дистанции 1500 метров в шорт-треке

| Ольга Теселько

Российский шорт-трекист Семён Елистратов взял бронзовую медаль на дистанции 1500 метров. В главном финале он уступил только корейцу Хван Дэ Хону и канадцу Стивену Дюбуа. Это третья олимпийская медаль в карьере россиянина. Также на его счету золото Игр-2014 в эстафете и индивидуальная бронза Пхёнчхана. Ещё один отечественный спортсмен Денис Айрапетян выступил в финале B, где занял второе место.

31-летний шорт-трекист Семён Елистратов был главной надеждой на медаль среди российских спортсменов в среду, 9 февраля, и полностью оправдал возложенные на него ожидания.

Путь россиянина в решающий забег на его коронной дистанции 1500 метров был достаточно гладким: и в четвертьфинале, и в полуфинале он финишировал вторым в своих стартах, что позволяло ему напрямую выходить в следующий раунд. Причём в четвертьфинале ему пришлось бежать с двумя будущими медалистами — и с корейцем Хван Дэ Хоном, и с канадцем Стивеном Дюбуа. Первому он проиграл, а вот второго опередил.

«Самый тяжёлый забег был в четвертьфинале. Мне нужна была уверенность, что я могу сражаться за пьедестал. Когда вышел в полуфинал, стало поспокойнее», — признался россиянин после завершения соревнований.

Многократный чемпион Европы встретился с канадским спортсменом и в полуфинале, но полноценной борьбы между ними не получилось.

Также по теме В Союзе конькобежцев России заявили, что очень рады бронзе Елистратова Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал бронзу российского шорт-трекиста Семёна Елистратова на дистанции 1500...

Рекордсмен мира на этой дистанции голландец Шинки Кнегт грубо нарушил правила против Дюбуа, подтолкнув его рукой — из-за этого канадец упал и финишировал последним. После этого по правилам шорт-трека голландца ждала дисквалификация, а канадца — место в финале.

Кроме того, из-за нескольких нарушений правил в третьем полуфинале судьи отправили в решающий забег сразу пять спортсменов, и в итоге в финале приняли участие десять шорт-трекистов.

Большая часть финального забега прошла под контролем Елистратова. С первых кругов он держался в тройке лидеров за Хваном и Дюбуа. Россиянин предпринял попытку вырваться вперед на последнем круге, но канадец зорко следил за соперником и не позволил ему обойти себя. Корейский спортсмен одержал уверенную победу, а места Дюбуа и Елистратова определил только фотофиниш: их разделили ничтожные 0,013 секунды.

«Понимал, что в забеге десять человек и сидеть сзади не вариант, надо выбираться вперёд. Мне всё равно с кем бежать, на Олимпийских играх все соперники сильные, и все ошибаются. Мы видели всё это в предыдущие дни. Всё началось 5 февраля и всё тогда сложилось неплохо. Психологически это с небес на землю опускает. Я был настроен только на медаль, что ж я зря четыре года тренировался?» — сказал спортсмен «Матч ТВ».

После финиша Елистратов не смог сдержать слёз.

«Были травмы, неудачи и жизненные трудности — и в подготовке к этим Играм тоже. Сегодня не сдержал эмоции, обнял тренера, он услышал, видимо, что я плачу и сказал: «Не плачь, не показывай эмоции, придём с тобой в номер и вместе поплачем», — рассказал призёр Олимпиады.

Олимпийская чемпионка Турина Светлана Журова по окончании соревнований поздравила россиянина с бронзовой наградой и заметила, что у него была возможность завоевать и золото.

«Надежды на золото были, он мог завоевать его. Но ещё есть возможности и есть ещё ряд дисциплин, где это можно сделать. Он, конечно, опора и основа команды. Может быть, ребята, увидев эту бронзовую медаль, тоже так воодушевятся. Он как самый опытный спортсмен показал сейчас пример. Очень хотелось бы, чтобы в шорт-треке были ещё медали», — сказала Журова «Чемпионату».

Для уфимца эта Олимпиада — уже четвёртая по счёту. Впервые он выступил на Играх 2010 года в Ванкувере, затем была домашняя Олимпиада в Сочи, где он стал чемпионом в составе эстафеты, и Пхёнчхан-2018, где Семён завоевал личную награду — бронзу на дистанции 1500 метров. И в Пекине многие ждали от него как минимум повторения успеха четырёхлетней давности.

Отправляясь в столицу Китая, Елистратов написал в аккаунте в Instagram, что в преддверии этих соревнований он «честен перед самим собой» и настроен на борьбу.

«У всех своя дорога и она часто очень непростая, поэтому нет смысла писать, как было много трудностей! Вся моя спортивная карьера — это борьба! И на Олимпийские игры я еду бороться и постараться получить удовольствие, хотя бы чуть-чуть!» — подчеркнул он.

Старт соревнований сложился для олимпийского чемпиона не совсем так, как он мог бы ожидать: на дистанции 1000 метров он не сумел преодолеть барьер квалификации, а в смешанной эстафете команда не смогла побороться за награды из-за дисквалификации.

Также по теме Жалобы Павличенко и Репилова, рассказ Шипачёва и рекорды Пехштайн: чем запомнился первый день ОИ-2022 в Пекине Российские спортсмены завоевали две медали — в лыжных гонках и биатлоне — и по количеству наград делят лидерство в общем зачёте с...

Но впереди на этих Играх у шорт-трекиста будет ещё несколько дисциплин, в которых он сможет пополнить свою медальную коллекцию. При этом спортсмен не исключает, что примет участие и в следующей Олимпиаде.

«Вижу себя на Олимпиаде-2026. Но пока концентрируюсь на нынешних Олимпийских играх. Мне кажется, у меня очень крутая карьера, в которой было всё и по которой я смогу написать яркую книгу. Я выступал на домашней Олимпиаде, прошёл допинг, выступал в статусе нейтрального атлета, а теперь предстоит выйти под флагом Олимпийского комитета России, — признался он. — Мой путь безумно интересный. Конечно, у меня есть возможность поехать на свою пятую Олимпиаду. При грамотном тренировочном процессе и восстановлении это реально. Но не хочется делать это насильно, когда ты терпишь ради Олимпиады, а не получаешь удовольствие».