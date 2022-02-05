Жалобы Павличенко и Репилова, рассказ Шипачёва и рекорды Пехштайн: чем запомнился первый день ОИ-2022 в Пекине

| Борислав Головин

Российские спортсмены завоевали две медали — в лыжных гонках и биатлоне — и по количеству наград делят лидерство в общем зачёте с Норвегией, Словенией, Италией и Канадой. Семён Павличенко и Роман Репилов неудачно выступили в первых двух попытках и пожаловались на плохую работу саней. Капитан мужской сборной по хоккею Вадим Шипачёв рассказал о жизни в олимпийской деревне. А 49-летняя конькобежка Клаудия Пехштайн, выйдя на старт забега на 3000 метров, отметилась сразу двумя историческими достижениями. Чем запомнился первый день ОИ-2022 в Пекине — в материале RT.

Успешное начало

Олимпиада в Пекине началась для сборной России более чем удачно. Впервые с 1998-го отечественным спортсменам в первый соревновательный день Игр удалось завоевать две медали. Четыре года назад в Пхёнчхане они довольствовались бронзой Семёна Елистратова, а в 2002-м — наградой той же пробы Юлии Чепаловой в масс-старте. В 2014-м, 2010-м и 2006-м команда вовсе осталась без медалей.

Причём, согласно прогнозам RT, россияне в субботу должны были попасть на пьедестал только однажды. Однако приятно удивила лыжница Наталья Непряева, которая не в самом любимом для себя скиатлоне заняла второе место, уступив лишь практически непобедимой Терезе Йохауг. А вот третья строчка биатлонистов сюрпризом не стала. Более того Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов до конца претендовали на победу в смешанной эстафете, но Эдуард на последнем этапе не справился с Йоханнесом Бё и Кентеном Фийоном Майе.

Таким образом после первого дня сборная делит лидерство по количеству наград с Норвегией, Словенией, Италией и Канадой. Осталось дождаться дебютного золота, чтобы навязать борьбу скандинавам, которые дважды поднялись на верхнюю ступень пьедестала почёта.

Неудачи в конькобежном спорте и прыжках на лыжах с трамлпина

А вот в остальных видах блеснуть отечественным атлетам не удалось. Впрочем, шансов на попадание в тройку изначально было не много. Например, конькобежки Евгения Лаленкова и Наталья Воронина при определённой доле везения могли показать хороший результат на дистанции 3000 метров. Однако удача им не улыбнулась. В результате первая в итоговом протоколе замкнула топ-10, а вторая расположилась вслед за соотечественницей.

На «Национальном конькобежном Овале» в этот вечер блистали другие. Убедительную победу одержала представительница Нидерландов Ирене Схаутен, которая более чем на секунду опередила Франческу Лоллобриджиду из Италии и Изабель Вайдеман из Канады. Чемпионка пробежала настолько быстро, что установила новый олимпийский рекорд — 3 минуты 56,930 секунды.

Особое внимание оказалось приковано и к Клаудии Пехштайн. Дело вовсе не в выступлении немки, ведь она заняла последнее место. Зато пятикратная олимпийская чемпионка переписала сразу два достижения. Во-первых, повторила рекорд японского прыгуна с трамплина Нориаки Касаи, приняв участие в восьмой зимней Олимпиаде в карьере. Во-вторых, в возрасте 49 лет стала самой старой участницей «белых Игр» в истории. Вдобавок накануне ветерану доверили нести флаг Германии на церемонии открытия.

«Сначала отпраздную эту Олимпиаду. Счастлива, что смогла повторить рекорд. Это важно для меня, вчера я несла флаг Германии, это был потрясающий момент, высшая точка карьеры. Сегодня вы видели, как я пересекла финишную черту. Я не выиграла, но для меня это была победа», — приводит слова Пехштайн «Чемпионат».

Не удалось добиться успеха россиянам и в прыжках с нормального трамплина. Основные надежды болельщиков у женщин были связаны с Ириной Аввакумовой, которая периодически высоко забиралась на этапах Кубка мира и даже 12 раз поднималась на подиум. Но в Пекине повторить этот успех ей не удалось — лишь седьмая строчка. Зато приятно порадовала 19-летняя Ирма Махиня, на дебютных ОИ замкнувшая топ-10.

Равных же в субботу не оказалось словенкам. Урша Богатай одержала победу, а Ника Крижнар завоевала бронзу. Мало того в первую пятёрку попала ещё одна представительница этой страны — Эма Клинец. Серебро же досталось представительнице Германии Катарине Альтхаус.

Также первый комплект наград был разыгран во фристайле — в мужском могуле. И в этой дисциплине отечественные спортсмены тоже не сумели подняться высоко. В финальные заезды пробились Никита Андреев и Никита Новицкий, но там они выполняли роль статистов. Последний вылетел после первой стадии. Андреев пробился во второй финал, где даже не сумел финишировать. В результате золото взял швед Вальтер Вальберг, серебро — канадец Микаэль Кингсбери, а бронзу — японец Икума Хорисима.

Скандал в шорт-треке

А в шорт-треке разыгралась настоящая драма с участием сборной России. В смешанной эстафете Софья Просвирнова, Елена Серёгина, Семён Елистратов и Константин Ивлиев вполне могли побороться за награды. Подтвердил это четвертьфинальный заезд, в котором они оставили позади американцев и японцев.

Увы, уже в полуфинале четвёрка завершила выступление. И причиной этому послужила не низкая скорость, а досадная ошибка. При передаче эстафеты отечественные спортсмены помешали китайцам, допустив блокировку. Судья расценил эпизод предельно жёстко и дал пенальти. Впрочем, сами спортсмены с его решением не спорили.

«Случаются такие ситуации не только на Олимпиаде, но и на других стартах. Нам немножко не повезло. Ну и мы допустили непозволительные ошибки. Разберём всё и сделаем выводы», — заявила Просвирнова.

А китайцам после снятия россиян удалось одержать историческую, первую на домашних зимних Играх, победу и завоевать дебютные медали. На пьедестал вместе с ними поднялись итальянцы и венгры.

Между тем в санном спорте состоялись первые заезды у мужчин. Отечественные болельщики особенные надежды возлагали на серебряного призёра Игр в Пхёнчхане Никиту Трегубова. Увы, незадолго до Олимпиады он заболел коронавирусом и был вынужден отказаться от поездки в Пекин.

В отсутствие лидера ставки делались на Романа Репилова и Семёна Павличенко. Однако они наглядно продемонстрировали, что не готовы бороться за награды. Оба совершили целый ряд грубых помарок. Репилов после первого заезда располагался восьмым, но второй провалил и рухнул на 13-е место. С таким результатом в воскресенье Роману лишь остаётся бороться за попадание в топ-10. Павличенко, напротив, с 11-й строчки поднялся на десятую, но пожаловался на сани, которые, по его словам, просто не ехали.

«У них совершенно другая конструкция, по геометрии абсолютно иные. Там было изменено всё. Мы считали, что это, возможно, будет быстрее, но они не оказалось быстрее. Работаем с инвентарём буквально пальцем в небо: что-то делаем, а они либо едут, либо не едут», — рассказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Репилов накануне также высказался предельно жёстко и пожаловался на слабую организацию. По его мнению, работающие с командой специалисты некомпетентны. Более того им не удалось найти финансирование на проверенные сани в олимпийский сезон.

Разгром в хоккее

В командных видах Россия в субботу оказалась представлена только в женском хоккее. Подопечные Евгения Бобарико после победы над Швейцарией в стартовом матче встретились с действующими олимпийскими призёрами США.

Сотворить чудо не удалось, хотя первый период получился вполне достойным. Отечественный коллектив пропустил только одну шайбу и создал несколько опасных моментов. Рассыпались девушки в заключительной 20-минутке, когда позволили соперницам отличиться трижды. Итоговый счёт — 0:5.

А мужская сборная России продолжает готовиться к выступлению на Олимпиаде и первый матч проведёт только 9 февраля — с Швейцарией. Чтобы получить необходимую практику и набрать игровые кондиции, тренерский штаб в субботу планировал провести товарищескую встречу с Латвией. Однако организаторы в последний момент отменили её из-за вспышки коронавируса в составе прибалтов. По прилёте в Пекин положительные тесты сдали сразу семь человек.

Отечественной команде пришлось ограничиться тренировкой и двусторонкой. Не принимал в них участие вратарь Дмитрий Шугаев. В аэропорту он сдал сомнительный тест. Остальные его анализы дали отрицательный результат, но на лёд голкипер не вышел. Зато в ближайшее время должны присоединиться к партнёрам нападающие Артём Анисимов и Сергей Плотников.

«Они вылетают ночью 6 февраля из Красноярска. Рано утром на следующий день приземлятся в Пекине. Надеемся, всё будет в порядке. Не знаю, кто будет в самолёте с Анисимовым и Плотниковым, но, надеюсь, все прилетят здоровыми», — приводит слова генерального менеджера сборной Ильи Ковальчука «Р-Спорт».

Хотя подопечные Алексея Жамнова ещё не успели провести ни одной игры в Пекине, их уже активно обсуждают в СМИ. Чего стоила одна история с полётом в Китай на чартере. Серьёзный резонанс вызвала и публикация в одном из изданий информации о присутствии в штабе астролога Шера Исмаилова. Ковальчук появившиеся слухи опроверг и подчеркнул, что не знает этого человека.

Между тем капитан «Красной машины» и знаменосец российской делегации на церемонии открытия Вадим Шипачёв рассказал об условиях жизни в олимпийской деревне. По его словам, находиться там вполне комфортно, разве что не хватает телевизора. Едой же хоккеист остался полностью доволен.

«Выбор есть. Те же макароны, курица, которые мы всегда едим. Но если долго питаться в одном месте, везде еда покажется однообразной, даже в России. Вчера вот ел утку по-пекински, вкусно. Ещё пробовал какой-то китайский суп, но он мне показался острым», — рассказал Шипачёв в интервью Sport24.

Совсем в иных условиях оказываются спортсмены, попавшие в карантинный отель. Так, биатлонистка Валерия Васнецова, заболевшая COVID-19, пожаловалась на крайне скудное питание. Спортсмена призналась, что почти ничего не ест помимо макарон и вынуждена большую часть времени проводить на кровати из-за нехватки сил.

Разрешить ситуацию удалось только после вмешательства СБР. Как заверил пресс-атташе Союза Сергей Аверьянов, меню девушки удалось существенно разнообразить.

«Хозяева реагируют адекватно — на завтрак появились йогурты, лосось. Стандартный гостиничный завтрак, чего уж там. Без изысков, но хотя бы разнообразие есть», — подчеркнул Аверьянов.

Пресс-атташе также заверил, что в ближайшее время в номере Васнецовой появится велотренажёр, и ей организуют возможность для прогулок на свежем воздухе.