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Сергей Трофимов прокомментировал выход российских конькобежцев в полуфинал командных соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня все волновались перед стартом, но получился выплеск энергии, эмоций, что поможет в дальнейшем пробежать более слаженно, более уверенно», — цитирует «Матч ТВ» призёр чемпионатов мира.

Он признался, что российская команда рассчитывала показать более высокий результат.

В четвертьфинале стартовали Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин.

Российская команда в полуфинале встретится со сборной США.

Ранее сообщалось, что китайский конькобежец Гао Тинъюй завоевал золото ОИ на дистанции 500 м.