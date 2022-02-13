«Сегодня все волновались перед стартом, но получился выплеск энергии, эмоций, что поможет в дальнейшем пробежать более слаженно, более уверенно», — цитирует «Матч ТВ» призёр чемпионатов мира.
Он признался, что российская команда рассчитывала показать более высокий результат.
В четвертьфинале стартовали Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин.
Российская команда в полуфинале встретится со сборной США.
Ранее сообщалось, что китайский конькобежец Гао Тинъюй завоевал золото ОИ на дистанции 500 м.