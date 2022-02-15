В МОК объяснили слова Освальда о попадании допинга в организм Валиевой

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В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали слова главы дисциплинарной комиссии Дениса Освальда по поводу попадания запрещённого вещества в организм российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Господин Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал», — цитирует пресс-служба МОК ТАСС.

По словам Освальда, которые приводит журналист Том Шад в Twitter, вещество могло попасть в организм 15-летней спортсменки с продуктом, который употреблял её дедушка.

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года. Фигуристка лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Ранее Щербакова заявила, что их работа с тренерами проходит плодотворно, они вместе добиваются результатов.