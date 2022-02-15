Щербакова: наша работа с тренерами проходит плодотворно, мы вместе добиваемся результатов

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Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова прокомментировала работу под руководством Этери Тутберидзе.

«Я тренируюсь у неё в группе с девяти лет. Если я ничего не меняю, значит, меня всё устраивает. Наша работа проходит плодотворно, мы вместе добиваемся результатов, это говорит само за себя», — заявила Щербакова на пресс-конференции.

За свой прокат в короткой программе на Олимпиаде в Пекине Анна получила 80,20 балла и занимает промежуточное второе место. Лидирует по итогам короткой программы её соотечественница Камила Валиева (82,16 балла).

Ранее Урманов заявил, что Щербакова вызывает восхищение, она заряженная и сконцентрированная.