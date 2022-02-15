Урманов: Щербакова вызывает восхищение, она заряженная и сконцентрированная

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов поделился впечатлениями от выступления российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Мне Щербакова сегодня очень понравилась — вызывает восхищение. Она заряженная и сконцентрированная. В ней виден настрой: совмещаются и нежность, и боевая мощь. Сложно сказать, кто возьмёт золото — Валиева, Щербакова или Трусова. Много различных факторов: лёд, эмоции, давление, психи», — цитирует Урманова «Чемпионат».

Он также добавил, что свою роль могут сыграть новые коньки Щербаковой, которые она заменила несколько дней назад. Он отметил, что сразу три российские девушки претендуют на золото Олимпийских игр в Пекине.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) идёт второй, а Каори Сакамото занимает третью позицию (79,84). Александра Трусова — четвёртая (74,60).

Ранее украинский комментатор проигнорировал Валиеву и назвал Щербакову победительницей в короткой программе ОИ.