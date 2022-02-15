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Украинский комментатор проигнорировал Валиеву и назвал Щербакову победительницей в короткой программе ОИ

15.02.2022, 19:54 |

Украинский киберспортивный комментатор Виталий V1lat Волочай высказался об итогах короткой программы в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

Украинский комментатор проигнорировал Валиеву и назвал Щербакову победительницей в короткой программе ОИ
  • ©Matthew Stockman/Getty Images

«Хороший прокат, Щербакова. Чистое первое место и небольшое преимущество над Трусовой. Если Александра Трусова не откатает всю программу идеально и не выполнит все четверные, то Щербакова заберёт золото без проблем», — написал комментатор в своём Twitter.

При этом Волочай полностью проигнорировал российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая является лидером по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Она набрала 82,16 балла, Анна Щербакова (80,20) — вторая, а Каори Сакамото занимает третье место (79,84).

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она сдала положительный допинг-тест 25 декабря 2021 года.

Ранее Журова заявила, что испытывает восторг от прокатов российских фигуристок на ОИ-2022.

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